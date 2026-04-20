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lunedì 20 aprile 2026
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20:45
Serie A - 20.04.2026
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

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Lecce-Fiorentina diretta Serie A: segui il posticipo di oggi LIVE

La sfida al Via del Mare chiude la trentatresima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagsFiorentinaLecceSerie A
Aggiorna

La trentatresima giornata del campionato di Serie A è lo scontro salvezza tra Lecce e Fiorentina. Dopo il pareggio della Cremonese contro il Torino, i salentini sono scivolati in zona retrocessione, a -1 dalla salvezza. Situazione parzialmente più serena per la squadra di Vanoli che viene da un ottimo momento in campionato: tre vittorie due pareggi nelle ultime cinque partite di campionato, l'ultima sconfitta in Serie A risale a oltre un mese e mezzo fa. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

19:30

Solomon e Gudmundsson verso la titolarità

In difesa se la giocano dal 1’ Pongracic e Rugani: tutte le ultime sulle probabili scelte di Vanoli.

19:20

Dove vedere la partita in tv

Il Lecce ospita la Fiorentina al Via del Mare nel posticipo del lunedì: info e canali per seguire la partita in tv e in streaming.

19:15

Lecce-Fiorentina, cresce l'attesa

Tutto pronto per la sfida tra Lecce e Fiorentina, valida per la trentatresima giornata di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 20:45.

Stadio Via del Mare - Lecce

 

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