Lecce-Fiorentina diretta Serie A: segui il posticipo di oggi LIVE
La trentatresima giornata del campionato di Serie A è lo scontro salvezza tra Lecce e Fiorentina. Dopo il pareggio della Cremonese contro il Torino, i salentini sono scivolati in zona retrocessione, a -1 dalla salvezza. Situazione parzialmente più serena per la squadra di Vanoli che viene da un ottimo momento in campionato: tre vittorie due pareggi nelle ultime cinque partite di campionato, l'ultima sconfitta in Serie A risale a oltre un mese e mezzo fa. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
19:30
Solomon e Gudmundsson verso la titolarità
In difesa se la giocano dal 1’ Pongracic e Rugani: tutte le ultime sulle probabili scelte di Vanoli.
19:20
Dove vedere la partita in tv
Il Lecce ospita la Fiorentina al Via del Mare nel posticipo del lunedì: info e canali per seguire la partita in tv e in streaming.
19:15
Lecce-Fiorentina, cresce l'attesa
Tutto pronto per la sfida tra Lecce e Fiorentina, valida per la trentatresima giornata di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 20:45.
Stadio Via del Mare - Lecce