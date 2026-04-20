Lecce-Fiorentina diretta Serie A: segui il posticipo di oggi LIVE

La trentatresima giornata del campionato di Serie A è lo scontro salvezza tra Lecce e Fiorentina. Dopo il pareggio della Cremonese contro il Torino, i salentini sono scivolati in zona retrocessione, a -1 dalla salvezza. Situazione parzialmente più serena per la squadra di Vanoli che viene da un ottimo momento in campionato: tre vittorie due pareggi nelle ultime cinque partite di campionato, l'ultima sconfitta in Serie A risale a oltre un mese e mezzo fa. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.