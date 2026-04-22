Biglietti Derby Roma - Lazio in vendita dal 23 aprile: costi e tutte le news

ROMA - Cresce l'attesa per il derby tra Roma e Lazio , in programma nel weekend del 17-18 maggio allo Stadio Olimpico e valido per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A 2025/26 . In vista del delicato appuntamento che attende i giallorossi di Gasperini e i biancocelesti di Sarri c'è un'importante novità: da domani infatti - giovedì 23 aprile - comincerà la vendita dei biglietti per la stracittadina , che coincide con l’ ultima partita casalinga della stagione di Malen e compagni .

Derby Roma-Lazio, biglietti in vendita dal 23 aprile: tutte le info

Con un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha reso note le modalità di vendita per l'infuocato derby con la Lazio: "Fase 1 - Prevendita Abbonati Curva Nord (dalle 16:00 del 23 aprile alle 12:59 di lunedì 27 aprile): poiché la partita non è compresa nell’abbonamento, come consueto ci sarà una fase dedicata ai tifosi del settore di Curva Nord. Ogni abbonato potrà acquistare online con il proprio PNR un solo biglietto per singola transazione. Il biglietto potrà essere intestato anche a un nominativo diverso dal titolare dell’abbonamento.

- Fase 2 Prevendita Abbonati Plus/Classic Extra e Titolari AS Roma Card (dalle 13:00 del 27 aprile fino alle 12:59 del 28 aprile): per gli abbonati Plus, Classic Extra e per i titolari di AS Roma Card sarà possibile acquistare due biglietti non cedibili per singola transazione a un prezzo dedicato.

- ⁠Fase 3 Vendita Libera: l’eventuale vendita libera partirà dalle 13:00 del 28 aprile. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione.

Il servizio di rivendita per gli abbonati Plus e Classic Extra partirà dalle 10:00 di giovedì 30 aprile".