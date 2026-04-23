Anticipi e posticipi Serie A, quando si gioca Lazio-Inter: data e orario
Il campionato di Serie A si avvia verso la conclusione. La Lega Serie A ha pubblicato il programma completo di anticipi e posticipi per la 36esima giornata, la terzultima del campionato. Occhi puntati sul big match tra Lazio e Inter, che appena quattro giorni dopo la sfida di campionato si affronteranno nuovamente nella finale di Coppa Italia. Sfida interessante anche tra Milan e Atalanta, entrambe impegnate nella lotta per i diversi piazzamenti europei. Il Napoli ospita al Maradona il Bologna, mentre la Roma va in trasferta a Parma.
Serie A, il programma della 36esima giornata: anticipi e posticipi
Rimanendo in tema della lotta europea, sarà impegnata anche la Juventus nela difficile trasferta di Lecce, che verosimilmente sarà nel pieno della lotta salvezza. Il Como giocherà in trasferta a Verona. Si affrontano Cremonese e Pisa e contemporaneamente ancdrà in scena Fiorentina-Genoa. Ad aprire la giornata sarà Torino-Sassuolo. Di seguito il programma completo della 36esima giornata di Serie A.
- Torino-Sassuolo: venerdì 8 maggio alle 20:45 (DAZN/Sky)
- Cagliari-Udinese: sabato 9 maggio alle 15:00 (DAZN)
- Lazio-Inter: sabato 9 maggio alle 18:00 (DAZN)
- Lecce-Juventus: sabato 9 maggio alle 20:45 (DAZN/Sky)
- Verona-Como: domenica 10 maggio alle 12:30 (DAZN)
- Cremonese-Pisa: domenica 10 maggio alle 15:00 (DAZN)
- Fiorentina-Genoa: domenica 10 maggio alle 15:00 (DAZN)
- Parma-Roma: domenica 10 maggio alle 18:00 (DAZN/Sky)
- Milan-Atalanta: domenica 10 maggio alle 20:45 (DAZN)
- Napoli-Bologna: lunedì 11 maggio alle 20:45 (DAZN)