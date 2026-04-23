Anticipi e posticipi Serie A, quando si gioca Lazio-Inter: data e orario

Il campionato di Serie A si avvia verso la conclusione. La Lega Serie A ha pubblicato il programma completo di anticipi e posticipi per la 36esima giornata, la terzultima del campionato. Occhi puntati sul big match tra Lazio e Inter , che appena quattro giorni dopo la sfida di campionato si affronteranno nuovamente nella finale di Coppa Italia . Sfida interessante anche tra Milan e Atalanta , entrambe impegnate nella lotta per i diversi piazzamenti europei. Il Napoli ospita al Maradona il Bologna , mentre la Roma va in trasferta a Parma .

Serie A, il programma della 36esima giornata: anticipi e posticipi

Rimanendo in tema della lotta europea, sarà impegnata anche la Juventus nela difficile trasferta di Lecce, che verosimilmente sarà nel pieno della lotta salvezza. Il Como giocherà in trasferta a Verona. Si affrontano Cremonese e Pisa e contemporaneamente ancdrà in scena Fiorentina-Genoa. Ad aprire la giornata sarà Torino-Sassuolo. Di seguito il programma completo della 36esima giornata di Serie A.