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Dove vedere Verona-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario© Getty Images

Dove vedere Verona-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario

Scontro chiave in ottica salvezza al Bentegodi: tutte le info per seguire la partita
TagsSerie ALecceVerona

Sfida chiave in ottica salvezza tra Verona e Lecce. Se la squadra di Sammarco ha chance risicate al lumicino per la permanenza in Serie A (manca solo l'aritmetica per la condanna definitiva, non può dire lo stesso il Lecce. La squadra di Di Francesco ha la possibilità di allungare sulla Cremonese, che ha perso nell'anticipo contro il Napoli, e mettere una seria ipoteca sulla salvezza a quattro giornate dalla fine della stagione. Verona che arriva alla sfida dopo lo scossone subito dall'ambiente con la rissa tra Orban e il tifoso gialloblù.

Verona-Lecce, l'orario

Verona-Lecce andrà in scena oggi, sabato 25 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona.

Dove vedere Verona-Lecce in diretta tv

Verona-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su Sky e DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Mentre per Sky sarà possibile seguire la partita su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Verona-Lecce, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 34esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Sammarco e Di Francesco

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Lirola, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Belghali, Sarr. Allenatore: Sammarco.

A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 19 Slotsager, 37 Bella-Kotchap, 70 Fallou, 3 Frese, 4 Lovric, 73 Al-Musrati, 10 Suslov, 21 Harroui, 41 Isaac,18 Bowie, 90 Vermesan, 72 Ajayi.

Indisponibili: Frigan, Cremaschi. Squalificati: -. Diffidati: Nicolussi Caviglia, Britschgi.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, N'Dri; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: 30 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 13 Perez, 14 Helgason, 36 Marchwinski, 79 Ngom, 6 Sala, 19 Banda, 9 Stulic, 22 Camarda.

Indisponibili: Sottil, Gaspar, Berisha. Squalificati: Tiago Gabriel. Diffidati: -. 

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Sfida chiave in ottica salvezza tra Verona e Lecce. Se la squadra di Sammarco ha chance risicate al lumicino per la permanenza in Serie A (manca solo l'aritmetica per la condanna definitiva, non può dire lo stesso il Lecce. La squadra di Di Francesco ha la possibilità di allungare sulla Cremonese, che ha perso nell'anticipo contro il Napoli, e mettere una seria ipoteca sulla salvezza a quattro giornate dalla fine della stagione. Verona che arriva alla sfida dopo lo scossone subito dall'ambiente con la rissa tra Orban e il tifoso gialloblù.

Verona-Lecce, l'orario

Verona-Lecce andrà in scena oggi, sabato 25 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona.

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Verona-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su Sky e DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Mentre per Sky sarà possibile seguire la partita su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Verona-Lecce, dove vederla in streaming

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