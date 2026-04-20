Orban, ecco la reazione dopo la rissa con il tifoso del Verona: cosa ha pubblicato sui social

L’attaccante del Hellas ha infatti pubblicato una storia su Instagram senza alcun testo, inserendo soltanto tre cuori, uno giallo, uno blu e uno rosso, sopra l’immagine della maglia del club. Il post arriva dopo la diffusione del video relativo all’accaduto fuori dallo stadio dopo la Verona-Milan.

Il messaggio del giorno dopo dopo

Il giorno successivo all'accaduto la punta nigeriana ha pubblicato anche questo messaggio: "Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il mio comportamento. Capisco quanto sia importante il vostro supporto e mi dispiace di aver ignorato coloro che mi si avvicinavano per foto e autografi. Vi meritate rispetto e in quel momento non sono stato all'altezza. Mi dispiace profondamente anche per come ho reagito in seguito: non ci sono scuse per aver perso il controllo e mi assumo la piena responsabilità. Mi impegno a imparare da questo errore e a fare meglio. I tifosi sono una parte fondamentale di questo club e apprezzo la passione e la lealtà che dimostrate ogni giorno. Lavorerò sodo per riconquistare la vostra fiducia, non solo a parole, ma con i fatti. Grazie per il vostro continuo supporto. Rimango pienamente impegnato a dare il massimo per il club, ogni volta che scenderò in campo".

La nota del Verona sul caso Orban

Di seguito, invece, la nota ufficiale publblicata dal Verona dopo l'accaduto: "L'Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti".