Orban, la reazione dopo la rissa con il tifoso del Verona: cosa ha pubblicato sui social
Dopo l’episodio avvenuto all’esterno dello stadio Bentegodi, dove è stato ripreso mentre scatenva una rissa con un tifoso del Verona in un parcheggio, Gift Orban ha affidato la propria reazione ai social.
Orban, ecco la reazione dopo la rissa con il tifoso del Verona: cosa ha pubblicato sui social
L’attaccante del Hellas ha infatti pubblicato una storia su Instagram senza alcun testo, inserendo soltanto tre cuori, uno giallo, uno blu e uno rosso, sopra l’immagine della maglia del club. Il post arriva dopo la diffusione del video relativo all’accaduto fuori dallo stadio dopo la Verona-Milan.
Il messaggio del giorno dopo dopo
Il giorno successivo all'accaduto la punta nigeriana ha pubblicato anche questo messaggio: "Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il mio comportamento. Capisco quanto sia importante il vostro supporto e mi dispiace di aver ignorato coloro che mi si avvicinavano per foto e autografi. Vi meritate rispetto e in quel momento non sono stato all'altezza. Mi dispiace profondamente anche per come ho reagito in seguito: non ci sono scuse per aver perso il controllo e mi assumo la piena responsabilità. Mi impegno a imparare da questo errore e a fare meglio. I tifosi sono una parte fondamentale di questo club e apprezzo la passione e la lealtà che dimostrate ogni giorno. Lavorerò sodo per riconquistare la vostra fiducia, non solo a parole, ma con i fatti. Grazie per il vostro continuo supporto. Rimango pienamente impegnato a dare il massimo per il club, ogni volta che scenderò in campo".
La nota del Verona sul caso Orban
Di seguito, invece, la nota ufficiale publblicata dal Verona dopo l'accaduto: "L'Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti".