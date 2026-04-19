Follia Orban, scende dall'auto rabbioso e scatena la rissa con un tifoso! VIDEO

Orban perde la testa dopo Verona-Milan: rissa con un tifoso

Secondo quanto raccontato da alcuni presenti, l’attaccante gialloblù, visibilmente nervoso dopo la partita, avrebbe inizialmente rifiutato di fermarsi per una foto con un tifoso. La situazione sarebbe poi degenerata quando l’auto del giocatore è stata colpita con una manata: a quel punto Orban è sceso dal veicolo dando vita a un confronto acceso, sfociato in una vera e propria rissa. L’episodio è stato ripreso da alcuni cellulari ed è ora al vaglio delle autorità: sul posto è intervenuta anche la Digos per effettuare gli accertamenti del caso.

I numeri di Orban con il Verona

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Hoffenheim la scorsa estate, in questa stagione Orban ha collezionato 28 presenze in Serie A con il Verona. L'attaccante nigeriano ha collezionato 7 gol e 3 assist nel suo primo campionato italiano.