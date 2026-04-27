Carraro durissimo: “Caso arbitri? Calciopoli non ha insegnato niente!” 

«Calciopoli non ha insegnato niente. Ma ha ribadito un concetto, che non bisogna mai distrarsi». Parola di Franco Carraro, che dall’accusa di frode sportiva relativa a quella vicenda fu prosciolto nel 2009. «L’esperienza che si trae è che comunque anche quando una cosa funziona dopo un po’ deve terminare. Penso adesso alla questione dell’arbitraggio. Appena eleggono il nuovo presidente della Figc devono decidere sulla riforma o meno. Qualsiasi formula si adotti è bene che dopo 4 o 5 anni si cambi». In merito al caso Rocchi, l’ex presidente federale non si sorprende: «Il calcio ciclicamente ha di queste vicende, è così dagli anni Ottanta. Sarebbe utile che l’organo di controllo faccia degli accertamenti a campione sulle persone. I giudici sportivi non hanno le intercettazioni, non possono pedinare le persone. Bisognerebbe studiare una collaborazione tra organi di giustizia e fare qualche controllo per cercare di mettere preoccupazione. Dopo che succede uno scandalo c’è sempre un momento di tensione e poi si molla».