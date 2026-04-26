Allegri sull'inchiesta arbitri: "Il mio dov'è Rocchi? Serviva per..."

Allegri commenta il suo "Dov'è Rocchi"?

All'allenatore dei rossoneri è stato ricordato l'episodio della finale di Coppa Italia vinta con la Juventus contro l'Atalanta andando su tutte le furie proprio inveendo contro Rocchi: "Il mio dov’è Rocchi? So solo che lì dovevo far fermare la partita perché stavamo vincendo 1-0. A Coverciano ho imparato che quando hai finito le sostituzioni, anche l’allenatore deve mettersi in gioco, con un’espulsione o un’ammonizione, fermare il gioco… In quel momento bisognava far quello. Stasera Sozza ha arbitrato una bella partita, è stato molto bravo, credo che in tutte le cose bisogna avere pazienza. Vediamo di trovare soluzioni tecniche, io non parlo di soluzioni politiche. Poi, dico una cosa: gli obblighi hanno sempre fatto danni, deve giocare chi merita. Poi bisogna studiare come farli diventare bravi”.