Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 26 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Allegri sull'inchiesta arbitri: "Il mio dov'è Rocchi? Serviva per..."

Il commento dell'allenatore del Milan sul caos che si sta scatenando sulla classe arbitrale nelle ultime ore
2 min
TagsAllegriRocchiMilan
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo lo 0-0 avaro di emozioni tra il suo Milan e la Juventus, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club parlando della partita, ma anche dell'inchiesta sul mondo arbitrale e in particolare su Rocchi.

Allegri commenta il suo "Dov'è Rocchi"?

All'allenatore dei rossoneri è stato ricordato l'episodio della finale di Coppa Italia vinta con la Juventus contro l'Atalanta andando su tutte le furie proprio inveendo contro Rocchi: "Il mio dov’è Rocchi? So solo che lì dovevo far fermare la partita perché stavamo vincendo 1-0. A Coverciano ho imparato che quando hai finito le sostituzioni, anche l’allenatore deve mettersi in gioco, con un’espulsione o un’ammonizione, fermare il gioco… In quel momento bisognava far quello. Stasera Sozza ha arbitrato una bella partita, è stato molto bravo, credo che in tutte le cose bisogna avere pazienza. Vediamo di trovare soluzioni tecniche, io non parlo di soluzioni politiche. Poi, dico una cosa: gli obblighi hanno sempre fatto danni, deve giocare chi merita. Poi bisogna studiare come farli diventare bravi”.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Milan-Juve, noia a San SiroArbitri, una lotta tra clan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS