Dove vedere Lazio-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

La Lazio ospita l'Udinese all'Olimpico dopo la grande gioia in semifinale di Coppa Italia . La vittoria ai rigori contro l' Atalanta ha riacceso l'entusiasmo nell'ambiente biancoceleste, nonostante una stagione piena di difficoltà, tra mercato chiuso e proteste. Ora la finale di Coppa Italia torna a far sognare i tifosi biancocelesti, ma prima c'è un campionato da finire.

Lazio-Udinese, l'orario

Lazio-Udinese è in programma oggi, lunedì 27 aprile, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Udinese in diretta tv

Lazio-udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.