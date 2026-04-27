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Dove vedere Lazio-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario© ANSA

Dove vedere Lazio-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Sarri ospita i friulani all'Olimpico: tutte le info e i canali per seguire la partita in diretta
TagsLazioUdineseSerie A

La Lazio ospita l'Udinese all'Olimpico dopo la grande gioia in semifinale di Coppa Italia. La vittoria ai rigori contro l'Atalanta ha riacceso l'entusiasmo nell'ambiente biancoceleste, nonostante una stagione piena di difficoltà, tra mercato chiuso e proteste. Ora la finale di Coppa Italia torna a far sognare i tifosi biancocelesti, ma prima c'è un campionato da finire.

Lazio-Udinese, l'orario

Lazio-Udinese è in programma oggi, lunedì 27 aprile, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Udinese in diretta tv

Lazio-udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

Lazio-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Sarri e Runjaic

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Lu. Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: 99 Giacomone, 72 Pannozzo, 4 Patric, 77 Marusic, 23 Hysaj, 17 Tavares, 21 Belahyane, 24 Taylor, 28 Przyborek, 22 Cancellieri, 9 Pedro, 20 Ratkov, 14 Noslin, 19 Dia.

Indisponibili: Gila, Provedel, Rovella, Furlanetto.

Squalificati: -.

Diffidati: Taylor, Cancellieri, Pedro.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: 90 Sava, 93 Padelli, 22 Mlacic, 20 Arizala, 38 Miller, 24 Piotrowski, 29 Camara, 7 Gueye, 15 Bayo.

Indisponibili: Bertola, Zemura, Zanoli, Davis. 

Squalificati: Karlstrom.

Diffidati: Kristensen, Kabasele, Ehizibue, Kamara.

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La Lazio ospita l'Udinese all'Olimpico dopo la grande gioia in semifinale di Coppa Italia. La vittoria ai rigori contro l'Atalanta ha riacceso l'entusiasmo nell'ambiente biancoceleste, nonostante una stagione piena di difficoltà, tra mercato chiuso e proteste. Ora la finale di Coppa Italia torna a far sognare i tifosi biancocelesti, ma prima c'è un campionato da finire.

Lazio-Udinese, l'orario

Lazio-Udinese è in programma oggi, lunedì 27 aprile, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Udinese in diretta tv

Lazio-udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

Lazio-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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