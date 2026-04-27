Lazio-Udinese diretta: segui la sfida di oggi tra Sarri e Runjaic LIVE
ROMA - Nel momento migliore della stagione, dopo il colpo al Maradona in campionato e la conquista della finale di Coppa Italia con la vittoria ai rigori sull'Atalanta, la Lazio sfida l'Udinese nel posticipo dell'Olimpico. Sarri, che pensa a un po' di turnover per arrivare pronto all’Inter, non vuole distrazioni: in corsa per l'ottavo posto, che eviterebbe i preliminari di agosto proiettando i biancocelesti direttamente agli ottavi da testa di serie, la Lazio riprova il sorpasso sul Bologna affrontando l'Udinese ormai salva. "Ma non faremo i turisti", ha avvisato Runjaic alla vigilia. Segui la partita in diretta con noi.
20:00
Lazio-Udinese: le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. All. Sarri
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye. All. Runjaic
19:45
Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport
È disponibile l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport da scaricare:
- Download per iOS, clicca qui per scaricare
- Download per Android, clicca qui per scaricare
19:30
Chi è l'arbitro di Lazio-Udinese
Sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo ad arbitrare Lazio-Udinese. Assistenti Palermo e Zanellati, quarto ufficiale Marchetti. Al VAR Camplone e AVAR Maggioni. Tutte le curiosità sulla partita.