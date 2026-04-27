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lunedì 27 aprile 2026
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Serie A - 27.04.2026
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Lazio-Udinese diretta: segui la sfida di oggi tra Sarri e Runjaic LIVE

Nel momento migliore della stagione, dopo il colpo al Maradona in campionato e la conquista della finale di Coppa Italia con la vittoria ai rigori sull'Atalanta, Sarri non vuole distrazioni
Daniele Liberati
3 min
TagsliveblogLazioUdinese
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ROMA -  Nel momento migliore della stagione, dopo il colpo al Maradona in campionato e la conquista della finale di Coppa Italia con la vittoria ai rigori sull'Atalanta, la Lazio sfida l'Udinese nel posticipo dell'Olimpico. Sarri, che pensa a un po' di turnover per arrivare pronto all’Inter, non vuole distrazioni: in corsa per l'ottavo posto, che eviterebbe i preliminari di agosto proiettando i biancocelesti direttamente agli ottavi da testa di serie, la Lazio riprova il sorpasso sul Bologna affrontando l'Udinese ormai salva. "Ma non faremo i turisti", ha avvisato Runjaic alla vigilia. Segui la partita in diretta con noi.

20:00

Lazio-Udinese: le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. All. Sarri
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye. All. Runjaic

19:45

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19:30

Chi è l'arbitro di Lazio-Udinese

Sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo ad arbitrare Lazio-Udinese. Assistenti Palermo e Zanellati, quarto ufficiale Marchetti. Al VAR Camplone e AVAR Maggioni. Tutte le curiosità sulla partita.

Stadio Olimpico, Roma

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