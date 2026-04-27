Lazio-Udinese diretta: segui la sfida di oggi tra Sarri e Runjaic LIVE

ROMA - Nel momento migliore della stagione, dopo il colpo al Maradona in campionato e la conquista della finale di Coppa Italia con la vittoria ai rigori sull'Atalanta, la Lazio sfida l'Udinese nel posticipo dell'Olimpico. Sarri, che pensa a un po' di turnover per arrivare pronto all’Inter, non vuole distrazioni: in corsa per l'ottavo posto, che eviterebbe i preliminari di agosto proiettando i biancocelesti direttamente agli ottavi da testa di serie, la Lazio riprova il sorpasso sul Bologna affrontando l'Udinese ormai salva. "Ma non faremo i turisti", ha avvisato Runjaic alla vigilia. Segui la partita in diretta con noi.