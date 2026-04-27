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lunedì 27 aprile 2026
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I tifosi dell'Udinese celebrano il gemellaggio con la Roma all'Olimpico contro la Lazio: il dettaglio non passa inosservato

I supporters dei bianconeri friulani hanno reso omaggio ai giallorossi nel corso del match contro i biancocelesti
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TagsLazioUdineseRoma
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Legati da uno storico gemellaggio con i tifosi della Roma, i supporters dell'Udinese presenti nel settore ospiti dello stadio Olmpico per la sfida con la Lazio di Maurizio Sarri, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, hanno reso omaggio agli acerrimi rivali sportivi dei biancocelesti con un paio di dettagli che non sono passati inosservati.

Striscione e sciarpa della Roma: l'omaggio dei tifosi dell'Udinese all'Olimpico

Oltre ad aver esposto uno striscione della Roma tra i propri, in bella evidenza, i sostenitori dell'Udinese hanno infatti mostrato una sciarpa della Roma alle telecamere mentre venivano ripresi, dopo averla tesa e tenuta aperta per larghi tratti del primo tempo, concluso in vantaggio dagli uomini di Runjaić grazie a un gol di Ehizibue al 18'.

 

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