Il caso Inter-Roma e quel fallo su Bisseck di N'Dicka: "Fatti i fatti tuoi"

Ha tenuto banco, ieri, anche Inter-Roma , la partita che vide il fallo di N’Dicka su Bisseck che per i vertici della CAN era calcio di rigore, non ravvisato dall’ arbitro Fabbri . Partita, è bene ricordarlo, che non è inserita nelle cinque oggetto di indagine da parte della Procura di Milano . Una gara che era già al centro della lettera/denuncia dell’ ex assistente Rocca («Perché Rocchi si alza per “bussare” per richiamare Paterna Var e Sozza Avar in Udinese-Parma e invece in Inter-Roma, Gervasoni, supervisore di giornata, non “bussa” ai Var per far assegnare un calcio di rigore netto per l’Inter?»).

"Fatti i fatti tuoi"

Secondo la ricostruzione fatta da Repubblica, nel VOR ci sarebbe stato un vivace scambio di battute (che non si apprezza nell’audio dell’episodio, andato in onda a Open VAR su DAZN, c’è chi ha pensato anche ad una manipolazione, ma in quel caso dovrebbero intervenire anche persone terze assolutamente neanche sfiorate dall’indagine) fra l’AVAR Piccinini (che secondo alcuni avrebbe richiamato l’attenzione del suo collega per ben tre volte) e il VAR, Di Bello, che avrebbe detto (ripetiamo, tutto da verificare perché non ci sono prove provate, al momento) «Fatti i fatti tuoi».

Il presunto intervento di Gervasoni

Tutta da dimostrare la ricostruzione, così come l’eventuale intervento di Gervasoni (questo viene “denunciato” da chi era testimone), il quale, però, come unico capo d’imputazione ha la partita di serie B Salernitana-Modena. Fra l’altro, bisognerà verificare se nella trentina di arbitri, assistenti e VMO ascoltati nei mesi scorsi, ci siano Di Bello e lo stesso Piccini. Bisognerà aspettare.