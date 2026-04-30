Derby Roma-Lazio, la conferma su data e orario: "Probabile domenica 17 maggio alle 12.30"

Simonelli: "Il derby di Roma? L'unico orario che resta disponibile è quello delle 12.30"

Queste le parole del numero uno della Lega Serie A, Ezio Simonelli, a poche settimane dal derby capitolino, che si intreccia con gli Internazionali di Roma di tennis: "Cercheremo di fare il derby in maniera che non ci siano sovrapposizioni con la finale del Foro Italico, nello stesso tempo sapete che ci sono delle restrizioni da parte della pubblica di sicurezza, quindi andando per esclusione non possiamo farlo la sera perché è vietato, non nel pomeriggio perché si andrebbe a cozzare con la finale degli Internazionali, quindi l'unico orario che resta disponibile è quello delle 12.30 e credo che sarà quello che sceglieremo. Il derby merita la domenica e poi servirà la contemporaneità perché si tratta della penultima giornata di campionato".

Commissariamento Figc, Simonelli: "Non ci sono i presupposti. Malagò? Consenso quasi totalitario"

Resta caldo il tema legato alle prossime elezioni del presidente della Figc e al possibile commissariamento della Federcalcio, già bocciato dal numero uno del Coni Luciano Buonfiglio: "Commissariamento Figc? Credo si sia pronunciato proprio Buonfiglio e al momento non ci sono i presupposti, è una cosa di cui non parlerei più. Malagò la persona giusta? Mi pare evidente dato che 19 club su 20 hanno sottoscritto la sua possibile candidatura al termine delle riunioni. Da questo punto di vista il consenso della componente Serie A è quasi totalitario", ha ribadito Simonelli.

Simonelli sulla finale di Coppa Italia: "Fiore all'occhiello, ce la invidiano"

Si avvicina la finale di Coppa Italia, che il prossimo 13 maggio vedrà affrontarsi la Lazio di Maurizio Sarri e l'Inter di Cristian Chivu: "Sta diventando un evento iconico, anche all'estero ce lo invidiano. È un fiore all'occhiello per l'Italia", parola di Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A. "Il calcio è un fenomeno di portata globale, da questa consapevolezza nasce il progetto nel 2024. Oggi siamo a buon punto, ma lo sport deve continuare a fare la sua parte sotto l'aspetto della sostenibilità". E poi ancora: "Cerchiamo di andare incontro a tutte le esigenze, anche per un'inclusività che sia totale. Ci piacerebbe in parte emulare un po' quello che ha fatto il Presidente Mattarella in occasione di Milano Cortina, - ha ammesso il numero uno della Lega Calcio - arrivando a San Siro in tram. Noi vorremmo portare le nostre Legends all'Olimpico con i mezzi di trasporto messi a disposizione di Roma Capitale".