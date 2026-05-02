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Dove vedere Atalanta-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Alla New Balance Arena i nerazzurri di Palladino ospitano la squadra di De Rossi: tutte le info e i canali per seguire la partita in diretta
TagsSerie AatalantaGenoa

Il sabato della trentacinquesima giornata di Serie A si chiude alla New Balance Arena. L'Atalanta di Palladino, settima in classifica e reduce dalla sconfitta con il Cagliari, in casa ospita il Genoa di De Rossi, che nell'ultimo turno ha perso conto il Como e alla ricerca dell'aritmetica salvezza.

Atalanta-Genoa, l'orario

Atalanta-Genoa è in programma oggi, sabato 2 maggio, alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. L'arbitro designato per la partita è Pezzuto di Lecce.

Dove vedere Atalanta-Genoa in diretta tv

Atalanta-Genoa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento DAZN e Sky Sport, al canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

 

 

Atalanta-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Genoa anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Palladino e De Rossi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Hien, Ahanor, Bakker, Musah, Pasalic, Zalewski, Samardzic, Sulemana, Krstovic. 
Indisponibili: Rossi, Bernasconi 
Squalificati: - 
Diffidati: De Ketelaere, Djimsiti, Hien 

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Sabelli; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Martin, Otoa, Klisys, Onana, Norton-Cuffy, Masini, Amorim, Cornet, Ekhator, Ekuban. 
Indisponibili: Baldanzi 
Squalificati: - 
Diffidati: Marcandalli, Vitinha 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il sabato della trentacinquesima giornata di Serie A si chiude alla New Balance Arena. L'Atalanta di Palladino, settima in classifica e reduce dalla sconfitta con il Cagliari, in casa ospita il Genoa di De Rossi, che nell'ultimo turno ha perso conto il Como e alla ricerca dell'aritmetica salvezza.

Atalanta-Genoa, l'orario

Atalanta-Genoa è in programma oggi, sabato 2 maggio, alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. L'arbitro designato per la partita è Pezzuto di Lecce.

Dove vedere Atalanta-Genoa in diretta tv

Atalanta-Genoa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento DAZN e Sky Sport, al canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

 

 

Atalanta-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Genoa anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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