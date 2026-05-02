Dove vedere Atalanta-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Il sabato della trentacinquesima giornata di Serie A si chiude alla New Balance Arena. L'Atalanta di Palladino, settima in classifica e reduce dalla sconfitta con il Cagliari, in casa ospita il Genoa di De Rossi , che nell'ultimo turno ha perso conto il Como e alla ricerca dell' aritmetica salvezza .

Atalanta-Genoa, l'orario

Atalanta-Genoa è in programma oggi, sabato 2 maggio, alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. L'arbitro designato per la partita è Pezzuto di Lecce.

Dove vedere Atalanta-Genoa in diretta tv

Atalanta-Genoa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento DAZN e Sky Sport, al canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Genoa anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.