Dove vedere Atalanta-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario
Il sabato della trentacinquesima giornata di Serie A si chiude alla New Balance Arena. L'Atalanta di Palladino, settima in classifica e reduce dalla sconfitta con il Cagliari, in casa ospita il Genoa di De Rossi, che nell'ultimo turno ha perso conto il Como e alla ricerca dell'aritmetica salvezza.
Atalanta-Genoa, l'orario
Atalanta-Genoa è in programma oggi, sabato 2 maggio, alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. L'arbitro designato per la partita è Pezzuto di Lecce.
Dove vedere Atalanta-Genoa in diretta tv
Atalanta-Genoa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento DAZN e Sky Sport, al canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atalanta-Genoa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Genoa anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Palladino e De Rossi
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Hien, Ahanor, Bakker, Musah, Pasalic, Zalewski, Samardzic, Sulemana, Krstovic.
Indisponibili: Rossi, Bernasconi
Squalificati: -
Diffidati: De Ketelaere, Djimsiti, Hien
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Sabelli; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Martin, Otoa, Klisys, Onana, Norton-Cuffy, Masini, Amorim, Cornet, Ekhator, Ekuban.
Indisponibili: Baldanzi
Squalificati: -
Diffidati: Marcandalli, Vitinha
Il sabato della trentacinquesima giornata di Serie A si chiude alla New Balance Arena. L'Atalanta di Palladino, settima in classifica e reduce dalla sconfitta con il Cagliari, in casa ospita il Genoa di De Rossi, che nell'ultimo turno ha perso conto il Como e alla ricerca dell'aritmetica salvezza.
Atalanta-Genoa, l'orario
Atalanta-Genoa è in programma oggi, sabato 2 maggio, alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. L'arbitro designato per la partita è Pezzuto di Lecce.
Dove vedere Atalanta-Genoa in diretta tv
Atalanta-Genoa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento DAZN e Sky Sport, al canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atalanta-Genoa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Genoa anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.