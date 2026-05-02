L'Udinese supera 2-0 il Torino: Ehizibue e Kristensen regalano i tre punti a Runjaic

Udinese-Torino 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Gol di Ehizibue, Udinese in vantaggio al tramonto del primo tempo

Prima frazione di gara frizzante al 'Bluenergy Stadium' (commovente il minuto di raccoglimento per Alex Zanardi e le vittime del terremoto in Friuli del 1976) dove Udinese e Torino si affrontano a viso aperto. Gli ospiti sono decisamente più intraprendenti e, già al 3', sfiorano il gol del vantaggio: fuga di Lazaro sull'out di destra che scarica al centro dell'area di rigore per Simeone. Il 'Cholito' si avventa sul pallone a botta sicura ma deve fare i conti con Okoye che si supera con un grande intervento in uscita. Lo scampato pericolo scuote la formazione di Runjaic che risponde all'11' con Kabasele: sulla conclusione del difensore belga verso lo specchio della porta è decisiva la deviazione di Coco che si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner arriva poi il colpo di testa di Solet ma la sfera termina di poco a lato. L'Udinese cresce con il passare dei minuti e passa in vantaggio al 22'. Buksa ruba palla a Gineitis e serve Zaniolo che si libera di Paleari e scarica la palla al compagno che colpisce il palo a porta vuota. La sfera torna poi sul piede dell'ex Roma che insacca a porta quasi sguarnita. Il direttore di gara, Mucera della sezione di Palermo, assegna in un primo momento il gol che però viene poi annullato dopo il check del Var complice la posizione irregolare a inizio azione dello stesso Zaniolo. Il numero 10 bianconero è ispirato e, al 32', mette ancora una volta in apprensione la difesa granata: l'ex Roma si accentra e calcia verso la porta di Paleari con il mancino, trovando la deviazione provvidenziale di Coco che si salva ancora una volta in calcio d'angolo. Padroni di casa pericolosi anche al 36' con il traversone morbido in area del solito Zaniolo per il colpo di testa di Solet. Paleari non si fa sorprendere e blocca comodamente a terra. La partita però si sblocca nell'ultima azione del primo tempo: è il primo minuto di recupero quando Solet, in area granata, vince un rimpallo e serve Buksa che mette in mezzo. Obrador pasticcia con il rinvio e Ehizibue, tutto solo, insacca comodamente con la punta del piede e a porta sguarnita. Secondo gol in cinque giorni per il difensore olandese dopo quello segnato pochi giorni fa all'Olimpico contro la Lazio.

L'Udinese raddoppia con Kristensen: festa bianconera al 'Bluenergy Stadium'

Nel secondo tempo l'Udinese rientra in campo determinata. I bianconeri friulani premono forte sull'acceleratore alla ricerca del gol del raddoppio che arriva, puntuale, al 51'. Calcio d'angolo di Miller e stacco perfetto di Kristensen che anticipa l'uscita di Paleari e festeggia il suo terzo gol stagionale in Serie A. Il Toro, in palese difficoltà, si affaccia dalle parti di Okoye al 63' con Obrador ma la conclusione dell'ex Benfica si spegne alta sopra la traversa. A sfiorare il gol però è ancora l'Udinese, trascinata da un incontenibile Zaniolo: l'ex Roma scarica su Ekkelenkamp ma la conclusione del centrocampista olandese è debole e non crea problemi a Paleari che blocca la sfera senza affanni. Ancora Nicolò, all'89', tenta la giocata personale accentrandosi e scaricando il sinistro la conclusione è però centrale. È l'ultima occasione della partita: tre punti importanti per l'Udinese che sale al decimo posto, a 47 punti. Il Toro resta invece inchiodato al 13° posto, a 41 punti.