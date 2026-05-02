Serie A, Como-Napoli 0-0: Conte a un passo da un posto in Champions

COMO - Como e Napoli ci provano, ma non si fanno male. Sul Lago finisce con uno zero a zero senza troppe emozioni, ma con un paio di ottime occasioni da entrambe le parti. Meglio il Como nel primo tempo, più vicino al vantaggio il Napoli nella ripresa.

Rrahmani e Milinkovic, i salva Napoli

Fabregas conferma la formazione delle ultime giornate: Baturina, Nico Paz e Diao dietro la prima punta Douvikas. Napoli senza Olivera (affaticamento muscolare) e Juan Jesus (motivi personali). Si rivede in panchina il capitano Di Lorenzo, mentre in difesa tocca a Beukema dal 1’. Gutierrez schierato a sinistra nei 4 di centrocampo e la coppia De Bruyne Alisson Santos alle spalle di Hojlund.

Meglio il Como nel primo tempo. La squadra di Fabregas ha due occasioni enormi per sbloccare la partita, ma le fallisce. All’8’ Douvikas, imbeccato da Nico Paz, salta Milinkovic-Savic e calcia, ma trova Rrahmani sulla linea. Il Napoli fa poco, a parte qualche sgasata di Alisson Santos sulla sinistra. McTominayu ci prova con un rasoterra debole, così come Diao dall’altra parte. Lo scozzese ha una buona occasione al 18’, ma gira a lato di testa un corner di De Bruyne. Il Como risponde con un destro di Baturina che non gira abbastanza per inquadrare la porta e con un’altra ghiotta occasione al 30’, quando Nico Paz salta Lobotka a centrocampo e fa partire un contropiede che mette Diao davanti a Milinkovic-Savic, che lo ferma in spaccata.

Il palo di Politano

Como in pressing anche a inizio ripresa, quando nascono altre due occasioni, entrambe con dei colpi di testa che terminano alti. Prima con Diego Carlos e poi con Diao. Conte toglie De Bruyne, non nella sua giornata migliore, per inserire Anguissa, ma la squadra di Fabregas ha ancora un’altra chance per portarsi in vantaggio con Baturina che con la punta - e la deviazione di Beukema - quasi non beffa Milinkovic, bravo a cambiare direzione all’ultimo istante. Nel finale però è il Napoli ad avere le occasioni migliori: McTominay, di sinistro, spreca una bella verticalizzazione di Gutierrez (80’), poi con Politano, il cui sinistro a giro sbatte contro il palo esterno. Finisce con entrambe le squadre che provano a non perdere, senza sbilanciarsi troppo. Ne esce fuori uno zero a zero non troppo spettacolare, che smuove di poco la classifica.