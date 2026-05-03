Corriere dello Sport.it
domenica 3 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Sassuolo-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per la 35esima giornata di Serie A: le scelte ufficiali di Grosso ed Allegri
TagsSerie ASassuoloMilan

Dopo il pareggio interno con la Juve, il Milan di Massimiliano Allegri fa visita al Sassuolo di Fabio Grosso, in occasione della sfida valida per la 35esima giornata di Serie A. Rossoneri a caccia di punti importanti per chiudere il discorso Champions, mentre i padroni di casa hanno intenzione di chiudere quanto più in alto possibile in classifica. Salvezza ampiamente raggiunta.

Sassuolo-Milan, l'orario

Sassuolo-Milan andrà in scena oggi, domenica 3 maggio, alle ore 15 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, casa delle partite casalinghe dei neroverdi.

Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta tv

Sassuolo-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sassuolo-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Sassuolo-Milan anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le formazioni ufficiali di Grosso e Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewigz, Mouharemovic, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Nzola, Laurientè. A disposizione: Murić, Satalino, Zacchi, Coulibaly, Doig, Felipe, Romagna, Frangella, Iannoni, Lipani, Vranckx, Fadera, Moro, Pinamonti, Volpato. Allenatore: Grosso.

Indisponibili: Pieragnolo, Candé, Boloca, Bakola.

Squalificati: -.

Diffidati: Muric, Fadera, Matic, Laurienté.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Nkunku, Leão. A disposizione: Pittarella, Terracciano, Athekame, Bartesaghi, De Winter, Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci, Füllkrug, Gimenez. Allenatore: Allegri.

Indisponibili: Modric.

Squalificati: -. 

Diffidati: Athekame, Fofana, Saelemaekers, Modric, Leao, Estupinan.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dopo il pareggio interno con la Juve, il Milan di Massimiliano Allegri fa visita al Sassuolo di Fabio Grosso, in occasione della sfida valida per la 35esima giornata di Serie A. Rossoneri a caccia di punti importanti per chiudere il discorso Champions, mentre i padroni di casa hanno intenzione di chiudere quanto più in alto possibile in classifica. Salvezza ampiamente raggiunta.

Sassuolo-Milan, l'orario

Sassuolo-Milan andrà in scena oggi, domenica 3 maggio, alle ore 15 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, casa delle partite casalinghe dei neroverdi.

Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta tv

Sassuolo-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sassuolo-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Sassuolo-Milan anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Milan in crisi di golAllegri si emoziona per Zanardi
1
Dove vedere Sassuolo-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le formazioni ufficiali di Grosso e Allegri

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS