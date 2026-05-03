Dove vedere Sassuolo-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo il pareggio interno con la Juve, il Milan di Massimiliano Allegri fa visita al Sassuolo di Fabio Grosso, in occasione della sfida valida per la 35esima giornata di Serie A. Rossoneri a caccia di punti importanti per chiudere il discorso Champions, mentre i padroni di casa hanno intenzione di chiudere quanto più in alto possibile in classifica. Salvezza ampiamente raggiunta.
Sassuolo-Milan, l'orario
Sassuolo-Milan andrà in scena oggi, domenica 3 maggio, alle ore 15 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, casa delle partite casalinghe dei neroverdi.
Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta tv
Sassuolo-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sassuolo-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Sassuolo-Milan anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazioni ufficiali di Grosso e Allegri
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewigz, Mouharemovic, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Nzola, Laurientè. A disposizione: Murić, Satalino, Zacchi, Coulibaly, Doig, Felipe, Romagna, Frangella, Iannoni, Lipani, Vranckx, Fadera, Moro, Pinamonti, Volpato. Allenatore: Grosso.
Indisponibili: Pieragnolo, Candé, Boloca, Bakola.
Squalificati: -.
Diffidati: Muric, Fadera, Matic, Laurienté.
Indisponibili: Modric.
Squalificati: -.
Diffidati: Athekame, Fofana, Saelemaekers, Modric, Leao, Estupinan.
Dopo il pareggio interno con la Juve, il Milan di Massimiliano Allegri fa visita al Sassuolo di Fabio Grosso, in occasione della sfida valida per la 35esima giornata di Serie A. Rossoneri a caccia di punti importanti per chiudere il discorso Champions, mentre i padroni di casa hanno intenzione di chiudere quanto più in alto possibile in classifica. Salvezza ampiamente raggiunta.
Sassuolo-Milan, l'orario
Sassuolo-Milan andrà in scena oggi, domenica 3 maggio, alle ore 15 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, casa delle partite casalinghe dei neroverdi.
Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta tv
Sassuolo-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sassuolo-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Sassuolo-Milan anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.