Dove vedere Sassuolo-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Sassuolo-Milan, l'orario

Sassuolo-Milan andrà in scena oggi, domenica 3 maggio, alle ore 15 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, casa delle partite casalinghe dei neroverdi.

Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta tv

Sassuolo-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sassuolo-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Sassuolo-Milan anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.