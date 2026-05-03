Dove vedere Juve-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

La Juventus di Luciano Spalletti , pur sapendo già i risultati di Milan e Como al momento del fischio d'inizio, si gioca tra le mura amiche una fetta di qualificazione alla prossima Champions League. L'avversario di turno è il neoretrocesso Verona , condannato aritmeticamente alla Serie B dalla vittoria conquistata dal Lecce in quel di Pisa . La Vecchia Signora, dal canto suo, vuole subito allungare sulla formazione di Fabregas, in attesa di scoprire cosa farà la Roma di Gasperini contro la Fiorentina domani sera.

Juve-Verona, l'orario

Juventus-Hellas Verona si giocherà oggi, domenica 3 maggio, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Verona in diretta tv

Juve-Verona sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento DAZN e Sky Sport, al canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Verona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Verona anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.