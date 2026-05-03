Corriere dello Sport.it
domenica 3 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Juve-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Spalletti ospita l'Hellas di Paolo Sammarco, neoretrocesso in Serie B: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie AjuveHellas Verona

La Juventus di Luciano Spalletti, pur sapendo già i risultati di Milan e Como al momento del fischio d'inizio, si gioca tra le mura amiche una fetta di qualificazione alla prossima Champions League. L'avversario di turno è il neoretrocesso Verona, condannato aritmeticamente alla Serie B dalla vittoria conquistata dal Lecce in quel di Pisa. La Vecchia Signora, dal canto suo, vuole subito allungare sulla formazione di Fabregas, in attesa di scoprire cosa farà la Roma di Gasperini contro la Fiorentina domani sera.

Juve-Verona, l'orario

Juventus-Hellas Verona si giocherà oggi, domenica 3 maggio, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Verona in diretta tv

Juve-Verona sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento DAZN e Sky Sport, al canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Verona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Verona anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Spalletti e Sammarco

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 2 Holm, 18 Kostic, 21 Miretti, 17 Adzic, 8 Koopmeiners, 11 Zhegrova, 20 Openda, 13 Boga, 9 Vlahovic.

Indisponibili: Cabal, Milik. Squalificati: -. Diffidati: Kelly, Bremer.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò: Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. Allenatore: Sammarco.

A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 19 Slotsager, 70 Fallou, 4 Lovric, 14 Lirola, 21 Harroui, 9 Sarr, 41 Isaac, 72 Ajayi, 90 Vermesan.

Indisponibili: Al-Musrati, Bella-Kotchap, Mosquera, Niasse, Serdar, Oyegoke. Squalificati: Valentini. Diffidati: Akpa-Akpro, Al-Musrati, Nelsson, Orban.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

La Juventus di Luciano Spalletti, pur sapendo già i risultati di Milan e Como al momento del fischio d'inizio, si gioca tra le mura amiche una fetta di qualificazione alla prossima Champions League. L'avversario di turno è il neoretrocesso Verona, condannato aritmeticamente alla Serie B dalla vittoria conquistata dal Lecce in quel di Pisa. La Vecchia Signora, dal canto suo, vuole subito allungare sulla formazione di Fabregas, in attesa di scoprire cosa farà la Roma di Gasperini contro la Fiorentina domani sera.

Juve-Verona, l'orario

Juventus-Hellas Verona si giocherà oggi, domenica 3 maggio, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Verona in diretta tv

Juve-Verona sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento DAZN e Sky Sport, al canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Verona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Verona anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Juve, Kolo Muani in poleSpalletti difende Vlahovic
1
Dove vedere Juve-Verona in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Spalletti e Sammarco

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS