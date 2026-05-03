Dove vedere Juve-Verona in tv? Dazn o Sky, orario
La Juventus di Luciano Spalletti, pur sapendo già i risultati di Milan e Como al momento del fischio d'inizio, si gioca tra le mura amiche una fetta di qualificazione alla prossima Champions League. L'avversario di turno è il neoretrocesso Verona, condannato aritmeticamente alla Serie B dalla vittoria conquistata dal Lecce in quel di Pisa. La Vecchia Signora, dal canto suo, vuole subito allungare sulla formazione di Fabregas, in attesa di scoprire cosa farà la Roma di Gasperini contro la Fiorentina domani sera.
Juve-Verona, l'orario
Juventus-Hellas Verona si giocherà oggi, domenica 3 maggio, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.
Dove vedere Juve-Verona in diretta tv
Juve-Verona sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento DAZN e Sky Sport, al canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Verona, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Verona anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Spalletti e Sammarco
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 2 Holm, 18 Kostic, 21 Miretti, 17 Adzic, 8 Koopmeiners, 11 Zhegrova, 20 Openda, 13 Boga, 9 Vlahovic.
Indisponibili: Cabal, Milik. Squalificati: -. Diffidati: Kelly, Bremer.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò: Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. Allenatore: Sammarco.
A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 19 Slotsager, 70 Fallou, 4 Lovric, 14 Lirola, 21 Harroui, 9 Sarr, 41 Isaac, 72 Ajayi, 90 Vermesan.
Indisponibili: Al-Musrati, Bella-Kotchap, Mosquera, Niasse, Serdar, Oyegoke. Squalificati: Valentini. Diffidati: Akpa-Akpro, Al-Musrati, Nelsson, Orban.
La Juventus di Luciano Spalletti, pur sapendo già i risultati di Milan e Como al momento del fischio d'inizio, si gioca tra le mura amiche una fetta di qualificazione alla prossima Champions League. L'avversario di turno è il neoretrocesso Verona, condannato aritmeticamente alla Serie B dalla vittoria conquistata dal Lecce in quel di Pisa. La Vecchia Signora, dal canto suo, vuole subito allungare sulla formazione di Fabregas, in attesa di scoprire cosa farà la Roma di Gasperini contro la Fiorentina domani sera.
Juve-Verona, l'orario
Juventus-Hellas Verona si giocherà oggi, domenica 3 maggio, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.
Dove vedere Juve-Verona in diretta tv
Juve-Verona sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento DAZN e Sky Sport, al canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Verona, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Verona anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.