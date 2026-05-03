Juve-Verona diretta: segui la partita di Serie A oggi LIVE
Juve-Verona, palla al centro. All'Allianz Stadium si va in campo per la trentacinquesima giornata di Serie A. Dopo il pari a reti inviolate in trasferta contro il Milan, i bianconeri di Spalletti vanno a caccia del quarto successo nelle ultime cinque partite per portarsi a +5 dal Como, quinto, e momentaneamente a +6 sulla Roma, sesta. Dall'altra parte del campo i gialloblù di Sammarco, già aritmeticamente retrocessi in Serie B, che arrivano alla sfida dopo lo 0-0 al Bentegodi contro la Lazio. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
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Juve-Verona, alle 18 il calcio d'inizio
Scatta il conto alla rovescia per Juve-Verona, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Alle 18 il calcio d'inizio.