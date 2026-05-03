"Si parla di rispetto e poi...", Sogliano infuriato per l'espulsione: scintille con la panchina della Juve. Spalletti replica a muso duro

Sogliano attacca: "Altro che parlare di Var..."

Il finale di Juve-Verona, che si è conclusa sul risultato di 1-1, ha lasciato strascichi polemici. Nel finale della sfida Sean Sogliano, che era seduto in panchina al fianco del tecnico Sammarco, è stato espulso dall'arbitro. "Ho subito un rosso perché ho visto cose che non mi piacciono", ha ribadito. "Parliamo tanto di cultura e di voler tornare ai Mondiali e qua è sempre la stessa cosa. Oggi contro una squadra retrocessa mi sono sentito dire delle cose che non voglio nemmeno ripetere perché altrimenti dovrei smettere lavorare. Una squadra grande e forte che si lamenta dell’arbitraggio che tra un po’ erano i tifosi della Juve a buttarla dentro. Se voi filmate le due panchine oggi vi rendete conto di quello che è successo. Altro che parlare di Var, è stata una cosa brutta quella che è successa oggi…". Il pareggio non serve alla classifica del Verona, già retrocesso alla vigilia della sfida. "E' stata una stagione assurda e tempestata di tante negatività. Il Verona ha fatto una grande partita giocando una sfida di grande livello e non interessa a nessuno, anzi forse per molti sarebbe stato meglio se venivamo qui e prendevamo tre gol. Però lo dobbiamo alla nostra tifoseria che ci è sempre stata vicina, anche oggi".

Spalletti replica: "Non ho capito cosa vuole"

Le parole di Sogliano hanno scatenato la reazione di Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero ha risposto per le rime: "Una cosa la voglio dire, non ho capito bene che cosa voleva Sogliano. Io non l’ho capito ma ora vado a rivederlo e poi gli rispondo. Noi non ci siamo mai alzati dalla panchina, mai! Ogni volta che subivano un fallo, restavano a terra trenta secondi. Per ogni calcio di rinvio hanno usato tutto il tempo che potevano e non gli è mai stato detto niente. Quindi cosa vuole? Non l’ho capito davvero il motivo della sua polemica", ha concluso.