Dove vedere Cremonese-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
La Cremonese di Marco Giampaolo è alla disperata ricerca di punti salvezza e ospita la Lazio di Maurizio Sarri, che vuole mantenere l'ottavo posto ma deve anche pensare alla finale di Coppa Italia.
Cremonese-Lazio, l'orario
Cremonese-Lazio si disputerà oggi, lunedì 4 maggio, alle ore 18:30 allo stadio Zini di Cremona.
Dove vedere Cremonese-Lazio in diretta tv
Cremonese-Lazio sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cremonese-Lazio, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Cremonese-Lazio in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Maleh, Thorsby, Payero; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo
A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 55 Folino, 30 Faye, 7 Zerbin, 18 Collocolo, 22 Floriani M., 27 Vandeputte, 33 Grassi, 38 Bondo, 9 Djuric, 10 Vardy, 77 Okereke
Indisponibili: Moumbagna
Squalificati: - Diffidati: Luperto, Vardy
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Lu. Pellegrini; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri
A disposizione: 99 Giacomone, 72 Pannozzo, 77 Marusic, 23 Hysaj, 17 Tavares, 6 Rovella, 21 Belahyane, 24 Taylor, 28 Przyborek, 9 Pedro, 20 Ratkov, 14 Noslin, 19 Dia
Indisponibili: Cataldi, Gila, Provedel, Furlanetto
Squalificati: Cancellieri
Diffidati: Taylor, Pedro
La Cremonese di Marco Giampaolo è alla disperata ricerca di punti salvezza e ospita la Lazio di Maurizio Sarri, che vuole mantenere l'ottavo posto ma deve anche pensare alla finale di Coppa Italia.
Cremonese-Lazio, l'orario
Cremonese-Lazio si disputerà oggi, lunedì 4 maggio, alle ore 18:30 allo stadio Zini di Cremona.