Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 4 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Cremonese
Cremonese
    Lazio
    Lazio
      0 - 0
      21' 1° tempo
      Serie A - 04.05.2026
      Giovanni Zini

      Arbitro Daniele Chiffi
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Cremonese
      0 - 0
      21' 1° tempo
      Lazio

      Cremonese-Lazio diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE

      Allo stadio Zini la gara valida per la trentacinquesima giornata di campionato tra i grigiorossi di Giampaolo e i biancocelesti di Sarri: aggiornamenti in tempo reale
      11 min
      TagscremoneseLazioSerie A
      Aggiorna

      Cremonese-Lazio apre il lunedì delle gare valide per la trentacinquesima giornata di Serie A. Allo stadio Zini i grigiorossi di Marco Giampaolo devono vincere per riportarsi a -1 dal Lecce quartultimo ed evitarne la fuga salvezza. Conquistando l'intera posta in palio, invece, i biancocelesti di Maurizio Sarri balzerebbero all'ottavo posto in classifica volando a +2 su Sassuolo e Bologna. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

      18:50

      19' - Problemi muscolari per Baschirotto 

      Baschirotto richiama l'intervento della panchina dopo un passaggio: problemi muscolari.

      18:46

      15' - Cremonese-Lazio, Isaksen ostacola Basic

      Nuno Tavares affonda sulla fascia sinistra e mette un pallone a rimorchio per Basic: Isaksen, peggio posizionato, tenta la conclusione impedendogli una battuta a rete più pulita.

      18:41

      10' - Zaccagni in fuorigioco

      Passaggio filtrante di Nuno Tavares per Zaccagni, bravo a tagliare alle spalle di Terracciano. Posizione di fuorigioco. Si riparte con un calcio di punizione per la Cremonese.

      18:37

      6' - Provstgaard pericoloso

      Provstgaard attacca il secondo palo su spiovente perfetto di Zaccagni: trova l'impatto con il pallone, ma non la porta. Lazio pericolosa.

      18:32

      1' - Partiti! Via a Cremonese-Lazio

      Calcio d'inizio, è cominciata Cremonese-Lazio. Primo pallone giocato dai biancocelesti.

      18:30

      Un minuto di raccoglimento in memoria di Alex Zanardi

      Un minuto di raccoglimento per Alex Zanardi: osservato con grande partecipazione allo stadio Zini.

      18:25

      Cremonese-Lazio, tutto pronto per il calcio d'inizio

      Le squadre sono rientrate negli spogliatoi: è tutto pronto per il calcio d'inizio di Cremonese-Lazio.

      18:13

      Sarri prima di Cremonese-Lazio: "Voglio tirare fuori da Maldini il potenziale enorme che ha addosso"

      Sarri a Dazn prima di Cremonese-Lazio: "Abbiamo i nostri obiettivi di gruppo squadra da perseguire. Stop. Non c'è riscaldamento o allenamento in vista delle prossime partite. Siamo qui per fare il meglio possibile. Taylor e Zaccagni? Stanno piuttosto bene, ma non sappiamo se possono fare tutti e novanta i minuti. Maldini? Voglio tirare da fuori il potenziale enorme che ha addosso. La tanta roba che ha".

      18:11

      Sanabria a Dazn prima di Cremonese-Lazio: "Spero di aiutare la squadra"

      Sanabria a Dazn prima di Cremonese-Lazio. "Sarebbe importante fare gol. Noi attaccanti viviamo per il gol e a me manca da tanto. Spero di riuscire ad aiutare la squadra".

      18:08

      Isaksen prima di Cremonese-Lazio. "Stagione con alti e bassi"

      Isaksen a Dazn prima di Cremonese-Lazio: "La mia è stata una stagione con alti e bassi, la mancata qualificazione al Mondiale è stata una grande sconfitta. Un momento difficile. Ma ora siamo in finale di Coppa Italia, in campionato possiamo fare qualcosa di importante in questo finale di stagione ed è il mio unico pensiero".

      18:05

      Si intensificano le operazioni di riscaldamento

      Cremonese e Lazio aumentano l'intensità dei rispettivi riscaldamenti prepartita. Tra venticinque minuti il calcio d'inizio di Cremonese-Lazio.

      18:00

      Cremonese-Lazio, i giocatori a disposizione di Giampaolo e Sarri

      A disposizione di Marco Giampaolo: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Djuric, Vardy, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Folino, Okereke.

      A disposizione di Maurizio Sarri: Giacomone, Pannozzo, Lazzari, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Dele-Bashiru, Przyborek, Dia, Noslin, Pedro, Ratkov.

      17:57

      Cremonese, la vittoria manca da quattro partite

      Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite: è il bilancio della Cremonese, che non vince dal match in trasferta al Tardini contro il Parma.

      17:50

      Lazio a caccia del terzo risultato utile consecutivo

      Lazio a caccia del terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria al Maradona contro il Napoli (2-0) e il pari casalingo contro l'Udinese (3-3).

      17:40

      Alle 18:30 il calcio d'inizio di Cremonese-Lazio

      Tra cinquanta minuti il calcio d'inizio di Cremonese-Lazio.

      17:32

      Cremonese-Lazio, le formazioni ufficiali

      Le formazioni ufficiali di Cremonese-Lazio.

      CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Maleh, Grassi, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.

      LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

      17:30

      Serie A, il calendario di Cremonese e Lazio

      Quattro giornate alla fine del campionato di Serie A per Cremonese e Lazio. CONSULTA RISULTATI E CALENDARIO

      17:20

      Lazio, la probabile formazione contro la Cremonese

      La probabile formazione scelta da Maurizio Sarri per la sfida allo Zini contro la Cremonese. SFOGLIA LA GALLERY

      17:15

      Come arrivano Cremonese e Lazio alla sfida di oggi

      Cremonese e Lazio sono pronte ad affrontarsi allo stadio Zini: come arrivano alla sfida di oggi.

      17:10

      Dove vedere Cremonese-Lazio in diretta tv e live streaming

      Dove vedere Cremonese-Lazio in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

      17:05

      Tutte le curiosità prepartita

      Cremonese-Lazio, tutte le curiosità prepartita. (Fonte: Opta)

      17:00

      Cremonese-Lazio, calcio d'inizio alle 18:30

      La partita tra la Cremonese e la Lazio, in programma allo stadio Zini, inizierà alle ore 18:30.

      Stadio Zini - Cremona

      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

      Da non perdere

      Cremonese-Lazio

      Unisciti alla Community

      Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

      ACCEDI

      Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

      oppure

      Non hai ancora un account? Registrati

      o entra con DISQUS