Cremonese-Lazio diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE
Cremonese-Lazio apre il lunedì delle gare valide per la trentacinquesima giornata di Serie A. Allo stadio Zini i grigiorossi di Marco Giampaolo devono vincere per riportarsi a -1 dal Lecce quartultimo ed evitarne la fuga salvezza. Conquistando l'intera posta in palio, invece, i biancocelesti di Maurizio Sarri balzerebbero all'ottavo posto in classifica volando a +2 su Sassuolo e Bologna. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
18:50
19' - Problemi muscolari per Baschirotto
Baschirotto richiama l'intervento della panchina dopo un passaggio: problemi muscolari.
18:46
15' - Cremonese-Lazio, Isaksen ostacola Basic
Nuno Tavares affonda sulla fascia sinistra e mette un pallone a rimorchio per Basic: Isaksen, peggio posizionato, tenta la conclusione impedendogli una battuta a rete più pulita.
18:41
10' - Zaccagni in fuorigioco
Passaggio filtrante di Nuno Tavares per Zaccagni, bravo a tagliare alle spalle di Terracciano. Posizione di fuorigioco. Si riparte con un calcio di punizione per la Cremonese.
18:37
6' - Provstgaard pericoloso
Provstgaard attacca il secondo palo su spiovente perfetto di Zaccagni: trova l'impatto con il pallone, ma non la porta. Lazio pericolosa.
18:32
1' - Partiti! Via a Cremonese-Lazio
Calcio d'inizio, è cominciata Cremonese-Lazio. Primo pallone giocato dai biancocelesti.
18:30
Un minuto di raccoglimento in memoria di Alex Zanardi
Un minuto di raccoglimento per Alex Zanardi: osservato con grande partecipazione allo stadio Zini.
18:25
Cremonese-Lazio, tutto pronto per il calcio d'inizio
Le squadre sono rientrate negli spogliatoi: è tutto pronto per il calcio d'inizio di Cremonese-Lazio.
18:13
Sarri prima di Cremonese-Lazio: "Voglio tirare fuori da Maldini il potenziale enorme che ha addosso"
Sarri a Dazn prima di Cremonese-Lazio: "Abbiamo i nostri obiettivi di gruppo squadra da perseguire. Stop. Non c'è riscaldamento o allenamento in vista delle prossime partite. Siamo qui per fare il meglio possibile. Taylor e Zaccagni? Stanno piuttosto bene, ma non sappiamo se possono fare tutti e novanta i minuti. Maldini? Voglio tirare da fuori il potenziale enorme che ha addosso. La tanta roba che ha".
18:11
Sanabria a Dazn prima di Cremonese-Lazio: "Spero di aiutare la squadra"
Sanabria a Dazn prima di Cremonese-Lazio. "Sarebbe importante fare gol. Noi attaccanti viviamo per il gol e a me manca da tanto. Spero di riuscire ad aiutare la squadra".
18:08
Isaksen prima di Cremonese-Lazio. "Stagione con alti e bassi"
Isaksen a Dazn prima di Cremonese-Lazio: "La mia è stata una stagione con alti e bassi, la mancata qualificazione al Mondiale è stata una grande sconfitta. Un momento difficile. Ma ora siamo in finale di Coppa Italia, in campionato possiamo fare qualcosa di importante in questo finale di stagione ed è il mio unico pensiero".
18:05
Si intensificano le operazioni di riscaldamento
Cremonese e Lazio aumentano l'intensità dei rispettivi riscaldamenti prepartita. Tra venticinque minuti il calcio d'inizio di Cremonese-Lazio.
18:00
Cremonese-Lazio, i giocatori a disposizione di Giampaolo e Sarri
A disposizione di Marco Giampaolo: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Djuric, Vardy, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Folino, Okereke.
A disposizione di Maurizio Sarri: Giacomone, Pannozzo, Lazzari, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Dele-Bashiru, Przyborek, Dia, Noslin, Pedro, Ratkov.
17:57
Cremonese, la vittoria manca da quattro partite
Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite: è il bilancio della Cremonese, che non vince dal match in trasferta al Tardini contro il Parma.
17:50
Lazio a caccia del terzo risultato utile consecutivo
Lazio a caccia del terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria al Maradona contro il Napoli (2-0) e il pari casalingo contro l'Udinese (3-3).
17:40
Alle 18:30 il calcio d'inizio di Cremonese-Lazio
Tra cinquanta minuti il calcio d'inizio di Cremonese-Lazio.
17:32
Cremonese-Lazio, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Cremonese-Lazio.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Maleh, Grassi, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
17:30
Serie A, il calendario di Cremonese e Lazio
Quattro giornate alla fine del campionato di Serie A per Cremonese e Lazio. CONSULTA RISULTATI E CALENDARIO
17:20
Lazio, la probabile formazione contro la Cremonese
La probabile formazione scelta da Maurizio Sarri per la sfida allo Zini contro la Cremonese. SFOGLIA LA GALLERY
17:15
Come arrivano Cremonese e Lazio alla sfida di oggi
Cremonese e Lazio sono pronte ad affrontarsi allo stadio Zini: come arrivano alla sfida di oggi.
17:10
Dove vedere Cremonese-Lazio in diretta tv e live streaming
Dove vedere Cremonese-Lazio in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO
17:05
Tutte le curiosità prepartita
Cremonese-Lazio, tutte le curiosità prepartita. (Fonte: Opta)
17:00
Cremonese-Lazio, calcio d'inizio alle 18:30
La partita tra la Cremonese e la Lazio, in programma allo stadio Zini, inizierà alle ore 18:30.