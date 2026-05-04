Cremonese-Lazio diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE

Le squadre sono rientrate negli spogliatoi: è tutto pronto per il calcio d'inizio di Cremonese-Lazio.

18:13

Sarri prima di Cremonese-Lazio: "Voglio tirare fuori da Maldini il potenziale enorme che ha addosso"

Sarri a Dazn prima di Cremonese-Lazio: "Abbiamo i nostri obiettivi di gruppo squadra da perseguire. Stop. Non c'è riscaldamento o allenamento in vista delle prossime partite. Siamo qui per fare il meglio possibile. Taylor e Zaccagni? Stanno piuttosto bene, ma non sappiamo se possono fare tutti e novanta i minuti. Maldini? Voglio tirare da fuori il potenziale enorme che ha addosso. La tanta roba che ha".

18:11

Sanabria a Dazn prima di Cremonese-Lazio: "Spero di aiutare la squadra"

Sanabria a Dazn prima di Cremonese-Lazio. "Sarebbe importante fare gol. Noi attaccanti viviamo per il gol e a me manca da tanto. Spero di riuscire ad aiutare la squadra".

18:08

Isaksen prima di Cremonese-Lazio. "Stagione con alti e bassi"

Isaksen a Dazn prima di Cremonese-Lazio: "La mia è stata una stagione con alti e bassi, la mancata qualificazione al Mondiale è stata una grande sconfitta. Un momento difficile. Ma ora siamo in finale di Coppa Italia, in campionato possiamo fare qualcosa di importante in questo finale di stagione ed è il mio unico pensiero".

18:05

Si intensificano le operazioni di riscaldamento

Cremonese e Lazio aumentano l'intensità dei rispettivi riscaldamenti prepartita. Tra venticinque minuti il calcio d'inizio di Cremonese-Lazio.

18:00

Cremonese-Lazio, i giocatori a disposizione di Giampaolo e Sarri

A disposizione di Marco Giampaolo: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Djuric, Vardy, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Folino, Okereke.

A disposizione di Maurizio Sarri: Giacomone, Pannozzo, Lazzari, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Dele-Bashiru, Przyborek, Dia, Noslin, Pedro, Ratkov.

17:57

Cremonese, la vittoria manca da quattro partite

Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite: è il bilancio della Cremonese, che non vince dal match in trasferta al Tardini contro il Parma.

17:50

Lazio a caccia del terzo risultato utile consecutivo

Lazio a caccia del terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria al Maradona contro il Napoli (2-0) e il pari casalingo contro l'Udinese (3-3).

17:40

Alle 18:30 il calcio d'inizio di Cremonese-Lazio

Tra cinquanta minuti il calcio d'inizio di Cremonese-Lazio.

17:32

Cremonese-Lazio, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Lazio.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Maleh, Grassi, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

17:30

Serie A, il calendario di Cremonese e Lazio

Quattro giornate alla fine del campionato di Serie A per Cremonese e Lazio. CONSULTA RISULTATI E CALENDARIO

17:20

Lazio, la probabile formazione contro la Cremonese

La probabile formazione scelta da Maurizio Sarri per la sfida allo Zini contro la Cremonese. SFOGLIA LA GALLERY

17:15

Come arrivano Cremonese e Lazio alla sfida di oggi

Cremonese e Lazio sono pronte ad affrontarsi allo stadio Zini: come arrivano alla sfida di oggi.