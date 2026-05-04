Dove vedere Roma-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
La Roma ospita la Fiorentina nel match che chiude la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A: i giallorossi possono riaprire la corsa Champions con una vittoria, mentre i viola sono alla ricerca dell'aritmetica permanenza nella massima serie italiana.
Roma-Fiorentina, l'orario
Roma-Fiorentina si giocherà oggi, lunedì 4 maggio, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Roma-Fiorentina in diretta tv
Roma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento DAZN e Sky Sport, al canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Roma-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Roma-Fiorentina anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. Allenatore: Gasperini
A disposizione: 95 Gollini, 70 De Marzi, 24 Ziolkowski, 87 Ghilardi, 3 Angeliño, 2 Rensch, 92 El Shaarawy, 20 Venturino, 21 Dybala, 78 Vaz
Indisponibili: Zaragoza, Tsimikas, Pellegrini, Dovbyk, Ferguson
Squalificati: El Aynaoui
Diffidati: Mancini
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Gudmundsson. Allenatore: Vanoli
A disposizione: 1 Lezzerini, 53 Christensen, 60 Kouadio, 15 Comuzzo, 23 Kospo, 3 Rugani, 65 Parisi, 22 Fazzini, 4 Brescianini, 72 Pirrò, 80 Fabbian, 61 Braschi
Indisponibili: Balbo, Fortini, Kean, Lamptey, Piccoli
Squalificati: - Diffidati: Kean
La Roma ospita la Fiorentina nel match che chiude la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A: i giallorossi possono riaprire la corsa Champions con una vittoria, mentre i viola sono alla ricerca dell'aritmetica permanenza nella massima serie italiana.
Roma-Fiorentina, l'orario
Roma-Fiorentina si giocherà oggi, lunedì 4 maggio, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Roma-Fiorentina in diretta tv
Roma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento DAZN e Sky Sport, al canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Roma-Fiorentina, dove vederla in streaming
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