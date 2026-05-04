Dove vedere Roma-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Roma-Fiorentina, l'orario

Roma-Fiorentina si giocherà oggi, lunedì 4 maggio, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Fiorentina in diretta tv

Roma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento DAZN e Sky Sport, al canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Roma-Fiorentina anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.