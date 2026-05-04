Roma-Fiorentina diretta: segui la sfida di oggi tra Gasperini e Vanoli LIVE

ROMA - Vincere per superare il Como, prendersi il quinto posto che vale l' Europa League e andare a mettere anche pressione sulla zona Champions. Pesa tanto per la Roma questa sfida alla Fiorentina , che chiude la trentacinquesima giornata di Serie A. Contro la squadra di Vanoli (che ha una serie positiva aperta di sette risultati utili consecutivi in campionato e aspetta solo l'aritmetica per festeggiare la salvezza), Gasperini (reduce da sette punti nelle ultime tre partite) conferma dal 1' Soulé e Pisilli a supporto di Malen , con Dybala che parte dalla panchina. Segui la partita in diretta con noi:

Azione avvolgente dei giallorossi: Soulé dialoga con Celik sul lato destro, la palla si sposta centralmente per Hermoso che la scarica sul brasiliano dalla parte opposta. Il destro di prima del laterale sul secondo palo è perfetto e accende l'Olimpico.

Retroguardia viola distratta sul calcio d'angolo battuto da Pisilli, il difensore giallorosso ha tutto lo spazio per saltare di testa e battere De Gea da distanza ravvicinata.

21:00

12' - Traversa di Malen

Prima accelerazione dell'attaccante e subito panico nella difesa della Fiorentina: il suo sinistro, deviato, colpisce la traversa.

20:58

10' - Roma timida, parte meglio la Fiorentina

Inizio titubante per la squadra di Gasperini, in difficoltà nella costruzione del gioco. Più reattiva la formazione viola.

20:48

1' - Roma-Fiorentina, inizia la partita

Dopo il minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi, arriva il calcio d'inizio battuto dalla squadra giallorossa.

20:30

Paratici: "La Roma? Fa piacere essere accostato a questi grandi club"

Il ds viola a Sky: "Fa piacere essere accostato a questi grandi club. Io sono arrivato a Firenze da poco, sono concentrato sul raggiungere la salvezza e su questo club che merita la mia massima attenzione".

20:15

Massara: "Il mio futuro? Ho sempre lavorato al presente e al futuro della Roma"

Il ds giallorosso a Sky: "La classifica? Effettivamente sono risultati che tengono molto aperta la corsa Champions, siamo contenti di essere in questa corsa. Sappiamo di avere una partita molto difficile questa sera, per avvicinarle servirà una prestazione molto importante. Il mio futuro? Ho sempre lavorato al presente e al futuro di questa squadra, ma ha detto bene Gasperini: siamo concentrati sul presente, perché potrebbe regalarci anche un futuro più interessante. Dal mio futuro mi aspetto un risultato importante questa sera, i personalismi vanno messi da parte. C’è solo la Roma e altre distrazioni non sarebbero produttive".