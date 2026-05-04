I tifosi della Roma non dimenticano Ranieri: il messaggio d'affetto in uno striscione all'Olimpico

I tifosi della Roma non dimenticano Claudio Ranieri. Durante il primo tempo di Roma - Fiorentina, infatti, è comparso uno striscione in una parte della Curva Sud che dice: "Un'intervista non cancella la tua essenza: a Claudio Ranieri un'eterna riconoscenza". Il messaggio, firmato da un gruppo, è chiaro: nonostante l'addio del senior advisor scelto dai Friedkin sia arrivato in modalità difficili da dimenticare, quello che Ranieri ha rappresentato per la Roma non è (e non sarà) dimenticato.