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I tifosi della Roma non dimenticano Ranieri: il messaggio d'affetto in uno striscione all'Olimpico

Nella parte alta della Curva Sud, durante il primo tempo della sfida contro la Fiorentina, è comparsa una scritta che dice tutto
Chiara Zucchelli
2 min
TagsromafiorentinaRanieri
Roma

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I tifosi della Roma non dimenticano Claudio Ranieri. Durante il primo tempo di Roma - Fiorentina, infatti, è comparso uno striscione in una parte della Curva Sud che dice: "Un'intervista non cancella la tua essenza: a Claudio Ranieri un'eterna riconoscenza". Il messaggio, firmato da un gruppo, è chiaro: nonostante l'addio del senior advisor scelto dai Friedkin sia arrivato in modalità difficili da dimenticare, quello che Ranieri ha rappresentato per la Roma non è (e non sarà) dimenticato.

Roma - Fiorentina: Corbin Friedkin all'Olimpico 

In tema di striscioni, in Curva Nord, invece, ne è comparso uno molto critico nei confronti dei Friedkin. All'Olimpico era presente Corbin Friedkin, che non ha ruoli ufficiali nel club. Figlio di Dan e fratello di Ryan fa, in ogni caso, parte dell'unica proprietà che, negli ultimi 18 anni, ha portato un trofeo a Trigoria.

 

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