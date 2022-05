Diretta Roma-Feyenoord: la giornata della finale di Conference League live

TIRANA (Albania) - Il grande giorno è arrivato e la Roma sogna di coronarlo con un trionfo storico. La squadra giallorossa, guidata da José Mourinho, si appresta ad affrontare la finale di Conference League contro il Feyenoord, in programma questa sera a Tirana, in Albania, con fischio d'inizio fissato alle 21. È una lunga giornata che sarà vissuta in simbiosi tra la capitale albanese e quella italiana, dal momento che i tifosi giallorossi che non potranno assistere alla gara all'Arena Kombëtare, lo faranno allo Stadio Olimpico, dove il club ha allestito dei maxischermi per consentire al popolo romanista di vivere al meglio questo appuntamento con la storia. La Roma vuole tornare a vincere un trofeo dopo 14 anni lunghi di digiuno mentre Mourinho spera di conquistare l'ennesima coppa della sua ricca carriera.

DIRETTA ROMA-FEYENOORD, AGGIORNA IL LIVE Verso Roma-Feyenoord, la giornata live minuto per minuto Ore 10.10 - Il record della Roma

La squadra giallorossa è l'unica squadra ad aver raggiunto almeno una finale in Champions League, in Europa League e in Conference League. La Roma, peraltro, ha ottenuto lo stesso traguardo anche nella vecchia Coppa dei Campioni, in Coppa Uefa, in Coppa delle Coppe e nella Coppa delle Fiere. Ore 10.05 - Il ranking di Roma e Feyenoord

La Roma, forte degli ottimi risultati europei delle ultime stagioni, arriva alla finale di Conference League all'11° posto nel ranking Uefa. Il Feyenoord è invece 42°.

Ore 9.55 - Anche Cristian Totti ed Edoardo Leo in volo per Tirana

Tra i tanti tifosi della Roma che sono partiti stamattina per Tirana da Fiumicino, ci sono anche Cristian Totti, figlio di Francesco, gli ex calciatori romanisti Sebastiano Nela e Alessio Scarchilli, i cantanti Blanco e Antonello Venditti, l'ex presidente della Roma Rosella Sensi e l'attore-regista Edoardo Leo. La Sensi è stata invitata dai Friedkin e siederà in tribuna con gli ex giallorossi Totti, Bruno Conti, Zibì Boniek, Vincent Candela e Aldair.



Ore 9.50 - La fan zone per i tifosi della Roma

Il governo albanese ha deliberato la chiusura della viabilità a Tirana nella giornata del 25 maggio con l'esclusione dei mezzi dei servizi di emergenza e degli addetti all'organizzazione della finale. La fan zone destinata ai tifosi giallorossi è quella dell'Anfiteatro sulle colline del Lago Artificiale di Tirana. La tifoseria organizzata raggiungerà il punto di ritrovo con un corteo dalle 13 da una piazza del centro città.

Ore 9.30 - Mourinho: "Karsdorp gioca"

José Mourinho ha rilasciato una breve intervista a Espn, prima della finale: "Non ci sono favoriti. Anche se pensassi che siamo più forti o molto più forti dell’avversario, e non questo il caso, direi che la finale è sempre 50 per cento e 50. Onestamente, vedendo come ha giocato il Feyenoord nella competizione, possiamo dire che sarà molto difficile. Dubbi di formazione? Un paio di giocatori non sono nelle migliori condizioni, ma sono tutti a disposizione. Karsdorp gioca? Sì, gioca".

Ore 9.25 - Ancora tanti tifosi romanisti in partenza per Tirana

Nella mattinata della finale sono ancora tanti i tifosi della Roma che stanno per dirigersi a Tirana: all'aeroporto di Fiumicino si registrano molti voli charter in partenza per la capitale albanese. Roma-Feyenoord: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ore 9.20 - Mourinho re delle finali europee

Il tecnico della Roma José Mourinho vuole arricchire la sua bacheca, già piena di 25 trofei vinti. L'allenatore portoghese non ha mai perso una finale europea in carriera, conquistando due Champions League, una Coppa Uefa e un'Europa League. Il tecnico olandese Arne Slot è invece alla prima finale di una coppa europea.

Ore 9.10 - La probabile formazione della Roma

Mourinho ha tutti a disposizione per la finale contro il Feyenoord: recuperato anche Mkhitaryan, reduce da un problema muscolare. I giallorossi, stasera, dovrebbero andare in campo con la seguente formazione: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Gli unici dubbi riguardano proprio l'armeno, che potrebbe partire dalla panchina, e il possibile ballottaggio tra Oliveira e Zaniolo.

Ore 9.05 - Incidenti e feriti nella notte di Tirana

Sono almeno 60 i tifosi di Roma e Feyenoord fermati a seguito degli incidenti occorsi nella serata di ieri in varie zone di Tirana, a causa di diversi scontri, anche con cittadini albanesi e forze dell'ordine. Delle persone accompagnate in commissariato, 48 sono di nazionalità italiana e 12 olandesi. Sarebbero almeno 15 in totale i feriti, tra cui 9 poliziotti, 4 tifosi olandesi e 2 italiani. La polizia ha anche bloccato un pullman con alcuni sostenitori della Roma: sul mezzo sarebbero state trovate "mazze e altri oggetti pericolosi".