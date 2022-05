Roma, Tiago Pinto: "Giocheremo altre finali nei prossimi anni"

TIRANA (ALBANIA) - "Che significa questa finale? Che abbiamo fatto una lunga strada, con serate difficili ma siamo qui. Per noi è importante, ma lo è soprattutto per la città e per i tifosi. Vogliamo vincere per loro. Siamo abituati a giocare spesso. La tensione c’è perché è una finale, ma siamo tutti al 100% e carichi”. Lo ha dichiarato Tiago Pinto ai microfoni di Dazn prima della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Il dirigente giallorosso ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto tanti miglioramenti, con Mourinho abbiamo fatto tanti miglioramenti. In ogni caso il bilancio è positivo, siamo all’inizio di una lunga strada”.