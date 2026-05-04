Cobolli, la scelta d'amore: all'Olimpico a vedere la Roma in Curva Sud con gli amici di sempre
Di mattina in abito elegante al Quirinale dal presidente Mattarella. Di sera in felpa allo stadio, in Curva Sud. In mezzo anche un allenamento al Foro Italico con gag di Djokovic. Non si può dire che Flavio Cobolli abbia vissuto un lunedì noioso. La scelta che ha fatto, però, racconta molto di chi è Cobolli. Il campione azzurro, infatti, sarebbe potuto serenamente andare allo stadio per Roma - Fiorentina in qualche settore vip dell'Olimpico, invece ha scelto la Curva Sud (è abbonato) con il fratello e gli amici di sempre. Di sicuro, si è divertito, visto che sotto al suo settore la Roma ha segnato i tre gol del primo tempo.
Cobolli e la battuta sul derby e la finale degli InternazionaliD'altronde, già in giornata il numero 12 del ranking Atp aveva parlato di calcio: “Nel giorno della finale ci sarà anche il derby - ha detto - e io credo che andrò al derby." Della serie: credo in me stesso, ma una finale a Roma è impossibile. Almeno a parole, magari con un occhio al sorteggio e l'altro alla scaramanzia: "È un tabellone difficile contro chiunque uno giochi, quindi bisogna stare attenti a tutti, che poi più uno va avanti e meglio è. Ce la mettiamo tutta ogni giorno, quindi siamo pronti a combattere e poi vedremo. In ogni caso sono pronto ad andare a vedere il derby".