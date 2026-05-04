Cobolli, la scelta d'amore: all'Olimpico a vedere la Roma in Curva Sud con gli amici di sempre

Di mattina in abito elegante al Quirinale dal presidente Mattarella. Di sera in felpa allo stadio, in Curva Sud. In mezzo anche un allenamento al Foro Italico con gag di Djokovic. Non si può dire che Flavio Cobolli abbia vissuto un lunedì noioso. La scelta che ha fatto, però, racconta molto di chi è Cobolli. Il campione azzurro, infatti, sarebbe potuto serenamente andare allo stadio per Roma - Fiorentina in qualche settore vip dell'Olimpico, invece ha scelto la Curva Sud (è abbonato) con il fratello e gli amici di sempre. Di sicuro, si è divertito, visto che sotto al suo settore la Roma ha segnato i tre gol del primo tempo.