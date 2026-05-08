Dove vedere Torino-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Allo Stadio Olimpico Grande Torino è la notte di Torino-Sassuolo , anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A . Sia i granata di D'Aversa sia i neroverdi di Grosso non hanno assilli di classifica: salvi da tempo, sono in lotta per il miglior piazzamento anche se gli emiliani non sono ancora del tutto fuori dai giochi per l'Europa (se l'Inter dovese vincere la Coppa Italia in finale contro la Lazio il settimo posto garantirebbe l'accesso alla Conference League). Il Torino , a caccia del riscatto dopo il ko a Udine (2-0), vincendo sorpasserebbe momentaneamente il Parma al dodicesimo posto, portandosi a +2. Il Sassuolo , reduce dal successo sul Milan (2-0) e da tre risultati utili consecutivi, si isserebbe all'ottavo posto salendo temporaneamente a +1 sulla Lazio e a +2 su Bologna oltre che a -3 dall' Atalanta settima.

Torino-Sassuolo, l'orario

Torino-Sassuolo è in programma oggi, venerdì 8 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino dove i padroni di casa non vincono dall'11 aprile (2-1 al Verona). Risale invece allo scorso 15 ferbbraio (2-1 contro l'Udinese) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.

Dove vedere Torino-Sassuolo in diretta tv

Torino-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida odierna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Torino-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Torino-Sassuolo anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.