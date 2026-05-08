Torino, 2-1 in rimonta contro il Sassuolo: Thorstvedt illude Grosso, Simeone e Pedersen rilanciano D'Aversa

Torino-Sassuolo 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Doppia traversa per Njie e primo tempo senza reti

Subito occasione per il Sassuolo con Pinamonti su 'imbucata' di Volpato, ma Paleari c'è. Al 10' risposta granata con Gineitis che impegna Muric con un sinistro dal limite, mentre subito dopo è una doppia traversa a salvare il portiere neroverde: sugli siluppi di un corner colpo di testa di Njie, con la palla che sbatte sul legno una prima volta e poi una seconda dopo essere rimbalzata sulla linea di porta. Il Toro ora è scatenato e sfiora ancora il gol al 12', ma è clamoroso l'errore dello stesso Ndje, che sul cross dalla destra di Lazaro manca il bersaglio. Il Sassuolo non sta però a guardare e spreca a sua volta con Pinamonti, che al 14' calcia in curva da buona posizione, per poi sfiorare la traversa con una conclusione di Laurienté (16'). A un quarto d'ora scoppiettante al quale segue poi una mezzora avara di occasioni e l'unico brivido prima dell'intervallo lo regala Simeone con una rovesciata, vanificata non solo dalla respinta di Muric ma anche dal fischio dell'arbitro fiorentino Simone Galipò (al debutto in Serie A) per una precedente infrazione.

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Thorstved illude il Sassuolo, rimonta Toro con Simeone e Pedersen

La partita si sblocca però a inizio ripresa e a passare è il Sassuolo: dopo un tiro di Matic ribattuto sul pallone si avventa Lipani, che lo serve poi nel cuore dell'area a Thorstvedt al quale non resta che spingerlo in rete (51'). Nel Toro entrano allora Zapata e Pedersen (fuori Njie e Lazaro al 59'), ma c'è ancora la traversa a fermare i granata: a cogliere il legno stavolta è Simeone sull'assist 'pennellato' da Prati (62'). Arrivano anche le prime mosse di Grosso: dentro Berardi e Koné al posto di Volpato e Lipani (60'), ma in campo c'è ancora Simeone che al terzo tentativo fa centro: cross di Ebosse e colpo di testa vincente del 'Cholito' (11° gol in campionato). AI granata non basta però il pari e al 70', tre minuti dopo l'ingresso di Ilkhan al posto di Prati, arriva il sorpasso: cross di Zapata e deviazione vincente di Pedersen sul secondo palo. Nel Sassuolo entrano allora Ulisses Garcia e Nzola (fuori Doig e Pinamonti al 76') e poi Bakola (dentro per Matic all'84'), mentre D'Aversa esaurisce i cambi con una doppia mossa: Kulenovic e Nkounkou al posto di Simeone e Obrador (86') ed è proprio Nkounkou ad andare vicino al tris, fermato da Muric in pieno recupero (90+3'). Finisce 2-1 per il Toro, che scavalca momentaneamente il Parma al 12° posto.

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