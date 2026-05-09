Quando si gioca il derby, è caos sull’orario: adesso spunta una data alternativa
ROMA - Il derby continua a vivere giorni di incertezza, polemiche e incastri complicatissimi, con il calendario della Serie A che ancora non riesce a trovare una collocazione definitiva per una delle partite più delicate dell’intera stagione. Da settimane il confronto è aperto: domenica 17 maggio oppure lunedì 18. Sul tavolo pesa soprattutto la concomitanza con le finali degli Internazionali d’Italia di tennis, evento che nella stessa domenica calamiterà migliaia di tifosi e appassionati nell’area del Foro Italico. Nelle ultime ore sembrava essersi fatta largo la soluzione della domenica alle 12.30. Una scelta considerata quasi obbligata per motivi di sicurezza e ordine pubblico, ma che non ha ancora convinto parte delle istituzioni cittadine. E infatti il dibattito si è riacceso con le parole dell’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, intervenuto a Rai Radio 1: "Credo che sarebbe il caso di fare la finale del tennis la domenica e il derby di Roma lunedì alle 20.45. Si sarebbe sicuramente potuto organizzare in modo migliore".
I paletti sul derby
L’idea del derby in notturna di lunedì affascina sotto il profilo logistico, ma si scontra immediatamente con i divieti legati alla sicurezza. Non basta. Sullo sfondo c’è anche la questione della contemporaneità da garantire alle squadre coinvolte nella corsa Champions ed Europa League. Un altro tassello che restringe il margine di manovra della Lega Serie A, chiamata a tenere insieme esigenze sportive, televisive e di ordine pubblico. Martedì arriverà la parola definitiva con la pubblicazione di anticipi e posticipi: soltanto allora il derby uscirà davvero dal caos.