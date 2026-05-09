Quando si gioca il derby, è caos sull’orario: adesso spunta una data alternativa

ROMA - Il derby continua a vivere giorni di incertezza, polemiche e incastri complicatissimi, con il calendario della Serie A che ancora non riesce a trovare una collocazione definitiva per una delle partite più delicate dell’intera stagione. Da settimane il confronto è aperto: domenica 17 maggio oppure lunedì 18. Sul tavolo pesa soprattutto la concomitanza con le finali degli Internazionali d’Italia di tennis, evento che nella stessa domenica calamiterà migliaia di tifosi e appassionati nell’area del Foro Italico. Nelle ultime ore sembrava essersi fatta largo la soluzione della domenica alle 12.30. Una scelta considerata quasi obbligata per motivi di sicurezza e ordine pubblico, ma che non ha ancora convinto parte delle istituzioni cittadine. E infatti il dibattito si è riacceso con le parole dell’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, intervenuto a Rai Radio 1: "Credo che sarebbe il caso di fare la finale del tennis la domenica e il derby di Roma lunedì alle 20.45. Si sarebbe sicuramente potuto organizzare in modo migliore".