Caos razzismo in Cagliari-Udinese, Zaniolo e Davis durissimi contro Dossena: "Dovrebbe vergognarsi..."

ROMA - Finale incandescente all'Unipol Domus, dove l'Udinese ha battuto 2-0 il Cagliari in uno dei match della 36ª giornata di Serie in programma oggi (sabato 9 maggio). Nei minuti di recupero Keinan Davis e gli altri giocatori dell'Udinese hanno richiamato l'attenzione dell'arbitro per qualcosa che sarebbe stato detto all'indirizzo dello stesso attaccante, il direttore di gara ha fermato il gioco per qualche minuto e si è consultato con il Var senza però rivelare nulla di irregolare.

Davis e Zaniolo accusano Dossena di razzismo

La decisione non fa fatto felice Davis, che si è scatenato contro il cagliaritano Dossena, accusandolo poi sui social. "Questo codardo razzista oggi mi ha chiamato scimmia durante la partita - ha scritto l'attaccante dell'Udinese in una storia su Instagram, usando come sfondo una foto del cagliaritano e 'taggandolo' -. Spero che la Lega di Serie A faccia qualcosa per questo, ma vedremo…". E a rincarare la dose poi è arrivata un'altra storia Instagram, pubblicata stavolta dall'altro bianconero Nicolò Zaniolo: "Il collega (se si può chiamare tale) che oggi si è permesso di insultare i miei figli e di insultare il mio compagno per il colore della sua pelle, dovrebbe vergognarsi e non calcarte più i campi di calcio", ha scritto l'ex Roma.

Il comunicato ufficiale dell'Udinese

Questa invece la nota ufficiale pubblicata dall'Udinese sul proprio sito ufficiale nelle ore successive al match di Cagliari: "Udinese Calcio esprime massima solidarietà e pieno supporto a Keinan Davis oggetto di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria nel corso della partita di questo pomeriggio.

Il Club ribadisce la ferma condanna di simili atti deplorevoli che danneggiano gravemente l’immagine e i valori dello sport che amiamo. Udinese Calcio tutelerà Keinan in tutte le sedi ed auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva in cui nutre piena fiducia".

La replica del Cagliari e le parole di Pisacane

Al comunicato dei friulani ha poi replicato il Cagliari attraverso una successiva nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: "Cagliari Calcio apprende con sorpresa e profondo disappunto il comunicato diffuso da Udinese Calcio al termine della gara odierna. Il Club ribadisce con assoluta fermezza che i propri valori, la propria storia e la propria cultura sportiva non lasciano spazio ad alcuna forma di discriminazione, razzismo o violenza, sia essa verbale o fisica. Ogni comportamento contrario al rispetto della persona e ai principi dello sport merita sempre la più netta condanna. Quanto accaduto in campo è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro oggettivo". Dopo la partita persa contro l'Udinese aveva parlato anche il tecnico rossoblù Pisacane: "Ho parlato con Alberto (Dossena, ndr) e con i compagni: mi hanno detto che non è successo nulla e che sono cose di campo. Si sono giusto un po' 'sportellati'. Credo ciecamente in Alberto come uomo".