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Dove vedere Verona-Como in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Fabregas alla ricerca di punti importanti per la corsa Champions contro i veneti di Sammarco, già retrocessi: le formazioni ufficiali
TagsVeronaComoSerie A

Il Como continua a sperare alla qualificazione in Champions League. Con un successo la squadra di Fabregas scavalcherebbe momentaneamente la Roma al quinto posto, in attesa della partita dei giallorossi. I lombardi se la vedranno al Bentegodi contro il Verona di Sammarco già retrocesso, ma reduce dal pareggio con la Juventus.

Verona-Como, l'orario

Verona-Como andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 12:30 allo stadio "Bentegodi" di Verona.

Dove vedere Verona-Como in diretta tv

Verona-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

 

 

Verona-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Verona-Como anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le formazioni ufficiali di Sammarco e Fabregas

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Bowie, Suslov. Allenatore: Sammarco.

A disposizione: Perilli, Toniolo, Lovric, Sarr, Bradaric, Lirola, Slotsager, Harroui, Aguiar, Cham, De Battisti, Ajayi, El Musrati, Vermesean.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fábregas. 

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Roberto, Lahdo, Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Van Der Brempt.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il Como continua a sperare alla qualificazione in Champions League. Con un successo la squadra di Fabregas scavalcherebbe momentaneamente la Roma al quinto posto, in attesa della partita dei giallorossi. I lombardi se la vedranno al Bentegodi contro il Verona di Sammarco già retrocesso, ma reduce dal pareggio con la Juventus.

Verona-Como, l'orario

Verona-Como andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 12:30 allo stadio "Bentegodi" di Verona.

Dove vedere Verona-Como in diretta tv

Verona-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

 

 

Verona-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Verona-Como anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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