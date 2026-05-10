Dove vedere Verona-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Verona-Como, l'orario

Verona-Como andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 12:30 allo stadio "Bentegodi" di Verona.

Dove vedere Verona-Como in diretta tv

Verona-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Verona-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Verona-Como anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.