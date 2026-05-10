Come cambia la corsa Champions dopo la sconfitta del Milan contro l'Atalanta: che bagarre con Juve, Roma e Como! 

Serie A, corsa Champions: come cambia dopo la sconfitta del Milan contro l'Atalanta

Juve 68, Milan e Roma a quota 67, Como 65. Allegri, ad oggi, avanti a Gasperini grazie agli scontri diretti. Due partite alla fine del campionato, con la squadra di Spalletti che ospiterà la Fiorentina di Paolo Vanoli il prossimo weekend, mentre i rossoneri faranno visita al Genoa di De Rossi e i giallorossi sono attesi dal sentitissimo derby con la Lazio di Maurizio Sarri, nella settimana della finale di Coppa Italia tra i biancocelesti e l'Inter di Chivu. I ragazzi di Fabregas, dal canto loro, sfideranno il Parma di Cuesta al "Sinigaglia", in occasione dell'ultima gara casalinga della stagione. Salvo sorprese, ogni calcolo è rimandato all'ultima giornata: il 24 maggio, i riflettori saranno puntati su Cremonese-Como, Milan-Cagliari, Verona-Roma e il derby Torino-Juventus.

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