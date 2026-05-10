Come cambia la corsa Champions dopo la sconfitta del Milan contro l'Atalanta: che bagarre con Juve, Roma e Como!
Bagarre incredibile per il quarto posto in classifica. A 180 minuti dalla fine del campionato di Serie A, Juve, Milan, Roma e Como si giocano due dei quattro slot utili per accedere alla prossima Champions League. Dopo il ko incassato dalla squadra di Allegri contro l'Atalanta di Raffaele Palladino, viene confermato l'aggancio della formazione di Spalletti ai danni dei rossoneri, con i giallorossi ora a -1. E il Napoli? A un passo dall'aritmetica la qualificazione degli uomini di Conte, a +5 sulla quinta casella.
Serie A, corsa Champions: come cambia dopo la sconfitta del Milan contro l'Atalanta
Juve 68, Milan e Roma a quota 67, Como 65. Allegri, ad oggi, avanti a Gasperini grazie agli scontri diretti. Due partite alla fine del campionato, con la squadra di Spalletti che ospiterà la Fiorentina di Paolo Vanoli il prossimo weekend, mentre i rossoneri faranno visita al Genoa di De Rossi e i giallorossi sono attesi dal sentitissimo derby con la Lazio di Maurizio Sarri, nella settimana della finale di Coppa Italia tra i biancocelesti e l'Inter di Chivu. I ragazzi di Fabregas, dal canto loro, sfideranno il Parma di Cuesta al "Sinigaglia", in occasione dell'ultima gara casalinga della stagione. Salvo sorprese, ogni calcolo è rimandato all'ultima giornata: il 24 maggio, i riflettori saranno puntati su Cremonese-Como, Milan-Cagliari, Verona-Roma e il derby Torino-Juventus.
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