Milan-Atalanta diretta: segui la sfida di oggi tra Allegri e Palladino LIVE

MILANO -
Nel momento più delicato, serve una scintilla. La cerca disperatamente il Milan
che, classifica alla mano, ha bisogno di sei punti nelle ultime tre partite per ottenere la qualificazione aritmetica alla Champions League. Con la classifica fluida e la tifoseria in subbuglio (prima la petizione online, poi la contestazione della Curva Sud per chiedere le dimissioni di Furlani da amministratore delegato e un Meazza che si annuncia infuocato) e contro un'Atalanta
che non sta di certo benissimo (ultima vittoria il 6 aprile a Lecce, poi due pareggi e due sconfitte che l'hanno tagliata fuori dalla corsa al sesto posto) ma resta un avversario temibile, Allegri
deve rispondere alle vittorie di Juve
, Como
e Roma
per ristabilire la distanza di sicurezza. Assente a sorpresa Pulisic
, i rossoneri (sette punti nelle ultime sette giornate) si affidano a Leao
sperando ritrovi il gol (l'ultimo quasi tre mesi fa) e Gimenez
(che non va a segno in Serie A
da 366 giorni: era il 9 maggio 2025) Segui la partita in diretta con noi.
20:00
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19:45
Milan-Atalanta: le formazioni ufficiali
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino.
19:30
Chi è l'arbitro di Milan-Atalanta
L'arbitro della sfida di San Siro è Luca Zufferli di Udine. Tutte le curiosità sulla partita
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Stadio San Siro, Milano