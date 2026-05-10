Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 10 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Milan
Milan
Atalanta
Atalanta
20:45
Serie A - 10.05.2026
Stadio Giuseppe Meazza

TabellinoCalendarioClassifiche
Milan
20:45
Atalanta

Milan-Atalanta diretta: segui la sfida di oggi tra Allegri e Palladino LIVE

Con la classifica fluida, la tifoseria in subbuglio e contro un avversario sempre temibile, i rossoneri cercano i punti per la qualificazione Champions
Daniele Liberati
3 min
TagsMilanatalantaSerie A
Aggiorna
MILANO - Nel momento più delicato, serve una scintilla. La cerca disperatamente il Milan che, classifica alla mano, ha bisogno di sei punti nelle ultime tre partite per ottenere la qualificazione aritmetica alla Champions League. Con la classifica fluida e la tifoseria in subbuglio (prima la petizione online, poi la contestazione della Curva Sud per chiedere le dimissioni di Furlani da amministratore delegato e un Meazza che si annuncia infuocato) e contro un'Atalanta che non sta di certo benissimo (ultima vittoria il 6 aprile a Lecce, poi due pareggi e due sconfitte che l'hanno tagliata fuori dalla corsa al sesto posto) ma resta un avversario temibile, Allegri deve rispondere alle vittorie di Juve, Como e Roma per ristabilire la distanza di sicurezza. Assente a sorpresa Pulisic, i rossoneri (sette punti nelle ultime sette giornate) si affidano a Leao sperando ritrovi il gol (l'ultimo quasi tre mesi fa) e Gimenez (che non va a segno in Serie A da 366 giorni: era il 9 maggio 2025) Segui la partita in diretta con noi.

20:00

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport

È disponibile l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport da scaricare:

- Download per iOS, clicca qui per scaricare
- Download per Android, clicca qui per scaricare

19:45

Milan-Atalanta: le formazioni ufficiali

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino.

19:30

Chi è l'arbitro di Milan-Atalanta

L'arbitro della sfida di San Siro è Luca Zufferli di Udine. Tutte le curiosità sulla partita.
Stadio San Siro, Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Milan-Atalanta in diretta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS