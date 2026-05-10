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Dove vedere Milan-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

I rossoneri di Allegri devono rialzarsi dopo la sconfitta contro il Sassuolo. I nerazzurri continuano a inseguire l'Europa: le probabili formazioni dei due allenatori
TagsSerie AMilanatalanta

La domenica della trentaseiesima giornata di Serie A si chiude a San Siro. Il Milan, un punto nelle ultime due partite, è momentaneamente scivolato al quarto posto dopo il successo della Juventus contro il Lecce. I rossoneri di Allegri ospitano l'Atalanta di Palladino, a secco di successi da quattro giornate. 

Milan-Atalanta, l'orario

Milan-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di Milano.

Dove vedere Milan-Atalanta in diretta tv

Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Milan-Atalanta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Allegri e Palladino

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Salemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.
Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Estupinan, Athekame, Fofana, Jashari, Fullkrug, Nkunku, Leao. 
Indisponibili: Modric. Squalificati: Tomori. Diffidati: Athekame, Fofana, Saelemaekers, Modric, Leao, Estupinan.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino. 
A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bakker, 6 Musah, Pasalic, Zalewski, Samardzic, Sulemana, Scamacca. 
Indisponibili: Rossi, Bernasconi 
Squalificati: - 
Diffidati: De Ketelaere, Djimsiti,  
Hien

 

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La domenica della trentaseiesima giornata di Serie A si chiude a San Siro. Il Milan, un punto nelle ultime due partite, è momentaneamente scivolato al quarto posto dopo il successo della Juventus contro il Lecce. I rossoneri di Allegri ospitano l'Atalanta di Palladino, a secco di successi da quattro giornate. 

Milan-Atalanta, l'orario

Milan-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di Milano.

Dove vedere Milan-Atalanta in diretta tv

Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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