Dove vedere Milan-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Milan-Atalanta, l'orario

Milan-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 10 maggio, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di Milano.

Dove vedere Milan-Atalanta in diretta tv

Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Milan-Atalanta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.