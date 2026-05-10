Panchina Atalanta, l’idea adesso è Thiago Motta

BERGAMO - Un anno di rivoluzione, un anno zero bis dopo una lunga storia d'amore durata nove anni. È pur vero che Palladino vuole pensare esclusivamente al campo, ma in casa Atalanta sono già iniziate le manovre in vista della prossima stagione: il possibile arrivo di Giuntoli nel ruolo di ds potrebbe portare cambiamenti anche in panchina. Palladino ha ancora un anno di contratto, ma il club sta già facendo le proprie riflessioni: «Sono concentrato su quello che devo fare - ha detto -, non dobbiamo pensare alle voci esterne ma rimanere compatti. Da quando sono arrivato, vivo per l'Atalanta e ho sempre dato il massimo. Il mio desiderio sarebbe quello di poter costruire una squadra forte e ambiziosa. Ad oggi non ho ricevuto nessun segnale, pensiamo a chiudere bene la stagione, poi il resto lo deciderà la società». Thiago Motta è il nome forte da cui si potrebbe ripartire, un profilo cercato con insistenza già la scorsa estate. La decisione passerà inevitabilmente dalla possibile qualificazione alla prossima Conference, ma comunque a Zingonia si respira aria di separazione al di là del piazzamento.