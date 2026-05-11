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lunedì 11 maggio 2026
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L'Atalanta ha mandato il Milan al Diavolo. Palladino, la vittoria che cercava per il suo futuro© Getty Images

L'Atalanta ha mandato il Milan al Diavolo. Palladino, la vittoria che cercava per il suo futuro

La grande prova della Dea a San Siro, teatro della durissima contestazione dei tifosi rossoneri contro la proprietà Usa, premia la sagacia del tecnico nerazzurro ed esalta la prova del suo collettivo. Notte fonda per Allegri, qualificazione Champions a rischio, Leao disastroso
Xavier Jacobelli
1 min
TagsMilanatalanta
Il 3-2 rifilato al Milan a San Siro, dove i rossoneri hanno battuto la Dea soltanto per due volte negli ultimi 12 anni, è il colpo d'ala che Raffaele Palladino cercava in questo finale di stagione, consapevole di giocarsi il proprio futuro a Bergamo. Fermo restando che il bilancio del suo lavoro parli da solo: l'11 nove

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