Una bagarre mai vista, cinque squadre che si giocheranno tre posti in 180 minuti. La lotta per la Champions è diventata incandescente: Napoli, Juve, Milan, Roma e Como sono racchiuse in cinque punti e dovranno guadagnarsi la qualificazione nelle ultime due giornate. Ha sprecato la chance di chiuderla Conte, che si è fatto battere dal Bologna come nel girone di andata. Gli mancano sempre tre punti, dovrà farli in casa del Pisa o all’ultima con l’Udinese al Maradona. Il rammarico è enorme, soprattutto per come il Napoli ha approcciato la partita. Ancora una volta è entrato troppo molle, il Bologna aveva un’altra marcia. Ha sbloccato con Bernardeschi, ha sfiorato il bis con Miranda e lo ha trovato poi con un rigore di Orsolini. Conte ha fatto fatica a organizzare la pressione, Italiano ha mischiato le carte arretrando l’ex del Toronto a fare il play aggiunto e ha trovato sempre il corridoio giusto nelle praterie lasciate dal centrocampo azzurro. Il guizzo di Di Lorenzo, al rientro dopo 100 giorni esatti, ha dato una scossa al Napoli e ha aperto un’altra partita. Il pareggio di Alisson sembrava essere una svolta, ma i cambi nel finale hanno aiutato più Italiano di Conte. E la beffa finale di Rowe regala un finale di stagione incandescente a cinque squadre. Domenica (a meno di interventi del Viminale) sarà un mezzogiorno di fuoco.