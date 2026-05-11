Napoli-Bologna diretta Serie A: segui la partita al Maradona tra Conte e Italiano LIVE

Il Monday Night tra Napoli e Bologna chiude la trentaseiesima giornata di Serie A. I partenopei con una vittoria otterrebbero la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League mentre il Bologna vuole chiudere al meglio la stagione con un altro risultato di prestigio, magari replicando la vittoria dell'andata: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
20:05
Napoli-Bologna, mai un pareggio nelle ultime 12 al Maradona
Nessuna delle ultime 12 gare casalinghe del Napoli contro il Bologna in Serie A è terminata in parità: nove successi azzurri e tre rossoblù il bilancio. L'ultimo pareggio tra le due formazioni in casa dei partenopei risale al 16 gennaio 2012: 1-1, con le reti di Robert Acquafresca ed Edinson Cavani.
19:55
Bologna, la formazione ufficiale
BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Bernardeschi. Allenatore: Vincenzo Italiano.
19:54
Napoli, la formazione ufficiale
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Giovane, Hojlund, Alisson. Allenatore: Antonio Conte.
19:51
Assenza dell'ultimo minuto per il Napoli: forfait di De Bruyne!
Kevin De Bruyne non farà parte del match per un trauma contusivo, con ferita lacero-contusa all'arcata sopraccigliare destra, procuratosi nel corso della rifinitura.
19:44
Dove vedere Napoli-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
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