Dove vedere Napoli-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Allo stadio Maradona è la notte di Napoli-Bologna, posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Gli azzurri di Conte vanno a caccia del successo che significherebbe qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League, i rossoblù di Italiano del ritorno alla vittoria che manca da tre giornate per issarsi all'ottavo posto in classifica.
Napoli-Bologna, l'orario
Napoli-Bologna è in programma oggi, lunedì 11 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Maradona di Napoli dove i padroni di casa hanno battuto 4-0 la Cremonese nell'ultima uscita stsagionale casalinga. Risale invece allo scorso 5 aprile, proprio contro la Cremonese (2-1) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.
Dove vedere Napoli-Bologna in diretta tv
Napoli-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Napoli-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Bologna anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Conte e Italiano
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; De Bruyne, Alisson Santos; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Olivera, Elmas, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa. Allenatore: Conte.
Indisponibili: Neres.
Squalificati: -.
Diffidati: Politano.
BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. A disposizione: Skorupski, Ravaglia, Helland, Moro, Orsolini, Joao Mario, Odgaard, Lykogiannis, Sohm, Dallinga, De Silvestri, Dominguez. Allenatore: Italiano.
Indisponibili: Cambiaghi, Casale, Vitik.
Squalificati: -.
Diffidati: Cambiaghi, Lucumi, Ravaglia.
Allo stadio Maradona è la notte di Napoli-Bologna, posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Gli azzurri di Conte vanno a caccia del successo che significherebbe qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League, i rossoblù di Italiano del ritorno alla vittoria che manca da tre giornate per issarsi all'ottavo posto in classifica.
Napoli-Bologna, l'orario
Napoli-Bologna è in programma oggi, lunedì 11 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Maradona di Napoli dove i padroni di casa hanno battuto 4-0 la Cremonese nell'ultima uscita stsagionale casalinga. Risale invece allo scorso 5 aprile, proprio contro la Cremonese (2-1) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.
Dove vedere Napoli-Bologna in diretta tv
Napoli-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Napoli-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Bologna anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.