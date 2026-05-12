Lotta salvezza Serie A tra Cagliari, Lecce e Cremonese: la retrocessione in Serie B potrebbe decidersi con lo spareggio

Se la lotta Champions non smette mai di stuopire, quella salvezza, non è da meno. Ancora 180 minuti per decidere le sorti di una tra Cremonese, Lecce e Cagliari . Una sola andrà in Serei B, le altre due saranno salve, con Pisa e Verona già aritmeticamente retrocesse . Ma tutto può ancora succedere e se la 18ª e la 17ª dovessero arrivare a pari punti , si procederà con uno spareggio in casa di quella piazzata meglio in classifica. Con Cagliari a 37 punti, Lecce a 32 e Cremonese a 31, è scongiurata la possibilità di 3 squadre a pari punti.

Chi si salva e chi va in B: ecco gli scenari

I sardi, necessitano di un solo punto per scongiurare la Serie B e restare in Serie A, ma anche il mancato successo di una delle due inseguitrici, regalerebbe agli uomini di Pisacane la gioia di restare in massima categoria. Le ultime due gare per i Casteddu possono nascondere delle insidie, la 37ª con il Torino, che non ha più nulla da chiedere a questa stagione, potrebbe regalare la salvezza, ma nel caso in cui non arrivasse contro i Granata, poi ci sarebbe l'ultima gara a san Siro contro il Milan in lotta per la Champions. Per il Lecce, serve una vittoria in casa del Sassuolo e la sconfitta della Cremonese per salvarsi con un turno d'anticipo. Le ultime due gare dei pugliesi saranno contro Sassuolo e Genoa, anche loro come il Torino, senza posta in palio. La situazione per la Cremonese di Giampaolo è la più complicata. Al termine della 36ª giornata sono in 18ª posizione e devono vincere le ultime due contro Udinese e Como, che se pur già certo di giocare in Europa l'anno prossimo, spera in un piazzamento migliore per accedere alla competizione più ambita. I Grigiorossi, inoltre devono sperare in un passo falso del Lecce. Nel caso in cui la 18ª e la 17ª dovessero arrivare a pari punti, lo spareggio per decidere chi retrocede e chi invece resta in Serie A, si disputerà in casa della 17ª e in caso di parità alla fine dei 90 minuti, non si giocheranno i due supplementari, ma la partita si deciderà ai rigori. Per i punti delle tre squadre che rischiano di completare il quadro con Pisa e Verona, è esclusa la possibilità di tre squadre a pari punti, ma in quel caso, la classifica avulsa avrebbe decretato le due peggiori che si sarebbero dovute sfidare nello spareggio.