Open Var, Tommasi non ha dubbi sul rigore in Parma-Roma: "È evidente. Mancini? Rischioso ma regolare"

Tra le gare più discusse dell’ultimo turno di Serie A c’è sicuramente Parma-Roma , decisa nel recupero dal rigore trasformato da Malen per il 3-2 giallorosso . A fare chiarezza sugli episodi arbitrali è stata come di consueto Open VAR su DAZN, con la pubblicazione degli audio tra il direttore di gara Chiffi e la sala VAR e il commento di Tommasi, designatore capo che nelle ultime settimane ha sostituito Gianluca Rocchi.

Fallo di Britschgi su Rensch in Parma-Roma. Tommasi: "Il rigore è evidente"

L’episodio più contestato riguarda il contatto in area tra Britschgi e Rensch. Inizialmente Chiffi aveva assegnato fallo in attacco, ma dalla sala VAR Mazzoleni e Paganessi sono intervenuti immediatamente: “Rigore, ci sono tutti gli elementi di punibilità”. Richiamato all’on field review, Chiffi ha poi modificato la propria decisione spiegando così la scelta finale: “Trattenuta reciproca, ma alla fine il difensore fa cadere l’attaccante”. Da qui il calcio di rigore e il secondo cartellino giallo per Britschgi. Questo il commento di Dino Tommasi sull'episodio durante la trasmissione: “Il difensore lo abbraccia, il rigore è evidente. Chiffi non aveva pieno fuoco sull’azione, è ottimo la lavorazione della Sala VAR”.

Il giudizio sul contatto tra Valenti e Mancini

Spazio anche all’analisi dell’altro episodio discusso del match, il contatto tra Valenti e Mancini nell’area del Parma, giudicato regolare dopo il controllo video.

Anche in questo caso Tommasi ha confermato la decisione arbitrale: “Giusta decisione e molto buono il check, l’intervento del difensore è palese, ottima lettura di campo di Chiffi. Intervento rischioso ma regolare”.