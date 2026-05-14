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Le partite che valgono la Champions in contemporanea: l’unica certezza in mezzo al caos

Gli scenari in vista della 37esima di campionato: diversi club in attesa
2 min
TagsChampions

Napoli, Milan e Juventus hanno il destino nelle proprie mani, Roma e Como devono sperare in un errore delle altre negli ultimi 180’. In qualsiasi caso, dovranno tutte giocare in contemporanea: questo prevedono le norme federali. Se i verdetti fossero rimandati all’ultima giornata, gli scontri diretti e le classifiche avulse potrebbero risultare decisivi.

 

I vari scenari: le ipotesi

In questo ultimo caso, le situazioni a pari punti sorriderebbero spesso al Milan, mentre il Napoli avrebbe la meglio in alcune combinazioni con Juve e Roma. Il Como potrebbe addirittura chiudere davanti ai bianconeri (ha vinto sia all’andata sia al ritorno) in determinate classifiche a quattro squadre.

Roma, la più penalizzata

Il club giallorosso, invece, è quello più penalizzato dagli scontri diretti, avendo raccolto un solo punto in due gare contro Napoli, Juventus e Milan.

 

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