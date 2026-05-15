Malen supera il record: la classifica dei migliori acquisti di gennaio per gol in Serie A

Il mercato di gennaio viene spesso considerato una semplice finestra di riparazione, utile più a tappare buchi che a cambiare realmente il volto di una stagione. Eppure, nel corso della storia della Serie A, sono stati proprio alcuni acquisti invernali a risultare decisivi nella corsa all’Europa, alla salvezza o addirittura allo Scudetto. Arrivare a campionato in corso non è mai semplice, perché servono adattamento immediato, condizione fisica e soprattutto personalità per incidere fin dalle prime partite. Nonostante questo, alcuni attaccanti sono riusciti a trasformare pochi mesi in vere e proprie cavalcate realizzative, lasciando un segno indelebile. Nel corso degli anni abbiamo visto bomber arrivati a gennaio imporsi immediatamente nel calcio italiano, macinando gol in pochissimo tempo e diventando protagonisti assoluti della seconda parte di stagione. Da Balotelli a Ibrahimovic, passando per Maxi Lopez e Pato, fino ad arrivare al clamoroso exploit di Donyell Malen. Una serie di innesti che hanno dimostrato come il mercato invernale possa ancora fare la differenza. Oggi, tra tutti gli acquisti operati nel mercato invernale , Malen è stato sicuramente il più prolifico non solo della Roma. La punta olandese è riuscita in poco tempo a guadagnarsi il posto da titolare e ad inserirsi nel gioco di Gasperini, segnando reti su reti e diventando il giocatore con più gol segnati dal mese di gennaio.

I 5 acquisti di gennaio più prolifici della storia recente della Serie A

Donyell Malen - 13 gol con la Roma (2025/2026)

La vera sorpresa di questa stagione è senza ombra di dubbio Donyell Malen. Arrivato a Roma nel corso della sessione invernale, l’olandese ha impiegato pochissimo tempo per adattarsi ai meccanismi offensivi di Gasperini, diventando rapidamente il terminale offensivo più efficace della squadra. Con 13 reti siglate fino a questo momento, Malen ha già superato il miglior rendimento storico di sempre per un acquisto di gennaio, superando i gol di Balotelli. La sua velocità, i movimenti senza palla e la capacità di attaccare la profondità hanno creato enormi difficoltà alle difese italiane, tanto che il suo impatto è stato definito da molti come il migliore dell’intero mercato invernale.

Mario Balotelli - 12 gol con il Milan (2012/2013)

Arrivato dal Manchester City nel gennaio 2013, Super Mario ha avuto un impatto devastante sul Milan di Allegri. In appena metà stagione ha segnato 12 gol in Serie A, trascinando i rossoneri fino alla qualificazione in Champions League. Balotelli si è inserito immediatamente nel campionato italiano con una naturalezza impressionante, con tecnica, forza fisica e personalità che gli hanno permesso di diventare il leader offensivo della squadra fin dalle prime uscite. Quel rendimento resta ancora uno dei miglior bottini mai registrati da un acquisto di gennaio arrivato dall’estero.

Maxi Lopez - 11 gol con il Catania (2009/2010)

Prima di Malen, un altro giocatore capace di arrivare a quota 11 gol dopo un trasferimento invernale era stato Maxi Lopez. L’attaccante argentino è approdato al Catania dal Gremio nel gennaio 2010 ed è diventato immediatamente il trascinatore offensivo della squadra siciliana. I suoi gol sono stati decisivi per la salvezza del Catania e hanno permesso al club siciliano di vivere una delle stagioni più memorabili della propria storia recente. Maxi Lopez in particolar modo quell'anno ha saputo unire fisicità e qualità tecnica, diventando rapidamente un idolo dei tifosi rossazzurri.

Zlatan Ibrahimovic - 10 gol con il Milan (2019/2020)

Nel gennaio 2020 il Milan ha riportato Zlatan Ibrahimovic in Italia con l’obiettivo di ridare identità e leadership a una squadra in difficoltà. Lo svedese ha risposto nel modo migliore possibile: 10 gol nella seconda metà di stagione e un impatto enorme anche dal punto di vista mentale. Con lui i rossoneri hanno ritrovato entusiasmo, competitività e fiducia, ponendo le basi per il ciclo che avrebbe poi portato allo Scudetto del 2022. Più che i numeri, infatti, ha colpito la capacità di Ibrahimovic di cambiare completamente il volto del Milan.

Alexandre Pato - 9 gol con il Milan (2007/2008)

Tra gli arrivi invernali più iconici c’è anche quello di Alexandre Pato. Il talento brasiliano è arrivato giovanissimo dall’Internacional e ha impiegato pochissimo tempo per conquistare il pubblico milanista. I suoi 9 gol nella seconda parte della stagione 2007/2008 sono stati soltanto il preludio di quello che sembrava poter diventare uno dei più grandi attaccanti della sua generazione. Velocità, dribbling e freddezza sotto porta hanno reso Pato devastante sin dal debutto, tanto da far parlare tutta Europa del “Papero”.