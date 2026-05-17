Dove vedere Genoa-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
Allo stadio Ferraris scocca l'ora di Genoa-Milan, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A. I rossoblù di De Rossi sono già salvi ma vogliono salutare i propri tifosi con una grande prestazione e un risultato positivo. I rossoneri di Allegri vanno a caccia del ritorno al successo che manca da tre giornate per avere almeno la certezza di restare artefici del proprio destino nella volata Champions.
Genoa-Milan, l'orario
Genoa-Milan è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 12, allo stadio Ferraris di Genova dove i padroni di casa non vincono dal 12 aprile scorso (2-1 al Sassuolo). Risale invece allo scorso 19 aprile (1-0 a Verona) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.
Dove vedere Genoa-Milan in diretta tv
Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Genoa-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Genoa-Milan anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di De Rossi e Allegri
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Zätterström, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martín; Baldanzi; Ekhator, Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Otoa, Sabelli, Klysis, Amorim, Doucoure, Ouedraogo, Lafont, Masini, Ekuban, Grossi, Vitinha. Allenatore: De Rossi.
Indisponibili: Cornet, Messias, Norton-Cuffy, Onana, Ostigard.
Squalificati: -.
Diffidati: Marcandalli, Vitinha.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Loftus-Cheek, Modric, Ricci, Fullkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri.
Indisponibili: -.
Diffidati: Athekame, Fofana, Modric.
Squalificati: Saelemaekers, Estupinan, Leao.
Allo stadio Ferraris scocca l'ora di Genoa-Milan, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A. I rossoblù di De Rossi sono già salvi ma vogliono salutare i propri tifosi con una grande prestazione e un risultato positivo. I rossoneri di Allegri vanno a caccia del ritorno al successo che manca da tre giornate per avere almeno la certezza di restare artefici del proprio destino nella volata Champions.
Genoa-Milan, l'orario
Genoa-Milan è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 12, allo stadio Ferraris di Genova dove i padroni di casa non vincono dal 12 aprile scorso (2-1 al Sassuolo). Risale invece allo scorso 19 aprile (1-0 a Verona) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.
Dove vedere Genoa-Milan in diretta tv
Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Genoa-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Genoa-Milan anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.