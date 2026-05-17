Dove vedere Inter-Verona in tv? Dazn o Sky, orario
Allo stadio Meazza è la domenica di Inter-Verona, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Chivu vogliono continuare a festeggiare la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia centrando il quarto successo di fila. I gialloblù di Sammarco, retrocessi in Serie B, cercano un'impresa per provare a chiudere almeno penultimi.
Inter-Verona, l'orario
Inter-Hellas Verona è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 15, allo stadio Meazza di Milano dove i padroni di casa hanno battuto 2-0 il Parma ed esultato per la conquista del tricolore nell'ultima uscita casalinga stagionale. Risale invece allo scorso 8 marzo, contro il Bologna (2-1), l'ultima affermazione esterna degli ospiti.
Dove vedere Inter-Verona in diretta tv
Inter-Verona sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Inter-Verona, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Verona anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Chivu e Sammarco
INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; P. Esposito, L. Martinez. A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Akanji, Dumfries, Luis Henrique, Carlos Augusto, Cocchi, Barella, Zielinski, Diouf, M. Thuram, Bonny, Mosconi. Allenatore: Chivu.
Indisponibili: Calhanoglu.
Squalificati: -.
Diffidati: Akanji.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Bella-Kotchap, Slotsager, Fallou, Lovric, Lirola, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Sarr, Isaac, Ajayi, Vermesan. Allenatore: Sammarco.
Indisponibili: Mosquera, Serdar, Oyegoke.
Squalificati: -.
Diffidati: Akpa-Akpro, Al-Musrati, Gagliardini, Nelsson, Orban.
Allo stadio Meazza è la domenica di Inter-Verona, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Chivu vogliono continuare a festeggiare la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia centrando il quarto successo di fila. I gialloblù di Sammarco, retrocessi in Serie B, cercano un'impresa per provare a chiudere almeno penultimi.
Inter-Verona, l'orario
Inter-Hellas Verona è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 15, allo stadio Meazza di Milano dove i padroni di casa hanno battuto 2-0 il Parma ed esultato per la conquista del tricolore nell'ultima uscita casalinga stagionale. Risale invece allo scorso 8 marzo, contro il Bologna (2-1), l'ultima affermazione esterna degli ospiti.
Dove vedere Inter-Verona in diretta tv
Inter-Verona sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Inter-Verona, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Verona anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.