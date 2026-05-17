Dove vedere Inter-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

Allo stadio Meazza è la domenica di Inter-Verona , gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A . I nerazzurri di Chivu vogliono continuare a festeggiare la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia centrando il quarto successo di fila. I gialloblù di Sammarco , retrocessi in Serie B , cercano un'impresa per provare a chiudere almeno penultimi.

Inter-Verona, l'orario

Inter-Hellas Verona è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 15, allo stadio Meazza di Milano dove i padroni di casa hanno battuto 2-0 il Parma ed esultato per la conquista del tricolore nell'ultima uscita casalinga stagionale. Risale invece allo scorso 8 marzo, contro il Bologna (2-1), l'ultima affermazione esterna degli ospiti.

Dove vedere Inter-Verona in diretta tv

Inter-Verona sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Inter-Verona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Verona anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.