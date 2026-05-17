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domenica 17 maggio 2026
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Corsa salvezza, cosa cambia dopo le vittorie di Lecce e Cremonese: le combinazioni all'ultima giornata

Il successo in extremis dei salentini contro il Sassuolo rende meno pesante la vittoria di Udine della formazione di Giampaolo
2 min
TagsLeccecremoneseSerie A

Lecce e Cremonese a caccia della salvezza. Serviranno gli ultimi 90 minuti del campionato di Serie A per stabilire la terza squadra retrocessa in B e l'ultima formazione che riuscirà a consolidare la massima categoria. Vincono entrambe le contendenti, rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. Discorso rinviato al prossimo weekend. Salvo con un turno d'anticipo il Cagliari di Pisacane.

 

Corsa salvezza, duello Lecce-Cremonese: salentini avanti grazie alla vittoria di Reggio Emilia

Lecce 35, Cremonese 34. Si ripartirà da questa classifica il prossimo weekend, dopo la vittoria dei salentini sul campo del Sassuolo e il successo dei lombardi in casa dell'Udinese. Un punto che può dire tanto, forse tutto. I giallorossi sono ancora avanti a 90 minuti dal termine del campionato, con uno spareggio e una retrocessione da evitare. In caso di arrivo a pari punti, infatti, si giocherebbe lo spareggio in campo neutro, ma solo se il Lecce dovesse perdere con il Genoa di De Rossi (già ampiamente salvo) e la Cremonese dovesse pareggiare con il Como di Fabregas, ancora in corsa per un piazzamento Champions. Cagliari, invece, aritmeticamente salvo, in virtù del +5 sul terzultimo posto.

 

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