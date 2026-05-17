Lotta salvezza diretta Serie A: segui le partite di Cagliari, Lecce e Cremonese LIVE

Non c'è solo la corsa alla Champions ad accendere gli ultimi 180 minuti della Serie A 2025/26 , perché dopo il mezzogiorno di fuoco, si annuncia una serata altrettanto rovente per quanto riguarda la lotta salvezza . Tre contendenti per evitare di aggiungersi alle già retrocesse Pisa e Verona : il Cagliari , che ospita il Torino, il Lecce , che fa visita al Sassuolo, e la Cremonese , di scena a Udine. Si gioca in contemporanea il penultimo atto di questo campionato nel campionato da mors tua vita mea, ma già stasera qualcuno potrebbe festeggiare, qualcuno sperare ancora e qualcun altro disperarsi. Segui la diretta delle sfide salvezza sul sito del Corriere dello Sport-Stadio .

21:15

25' - Rigore concesso e poi revocato all'Udinese

Non bastassero le notizie dal Mapei, la Cremonese sperimenta un altro brivido: Manganiello concede un rigore all'Udinese, ma richiamato dal Var torna sui suoi passi e revoca il penalty per un fuorigioco di Kabasele.

21:13

+++ 25' - Sassuolo-Lecce 1-2: ancora Cheddira!

Torna in vantaggio il Lecce! Banda sfonda sulla fascia e crossa morbido al centro per la testa di Cheddira, che batte ancora Turati, fa doppietta e batte nuovamente Turati!

21:12

24' - Ancora 0-0 tra Cagliari e Torino

Ritmi bassi e partita con frequenti interruzioni tra Cagliari e Torino. Sardi che continuano a provarci di più e nuovamente pericolosi con Palestra, ma la sua conclusione centrale non crea problemi a Paleari.

21:09

+++ 20' - Sassuolo-Lecce 1-1: pareggio di Laurienté

Arriva il pareggio del Sassuolo! È Laurienté con una splendida conclusione al volo sull'assist di Pedro Felipe a battere Falcone e a firmare l'1-1!

21:07

20' - La Cremonese accusa il colpo del gol del Lecce

La Cremonese, ferita dall'annuncio del gol del Lecce, accusa il colpo e scende di intensità, ne approfitta l'Udinese per guadagnare campo.

21:03

+++ 15' - Sassuolo-Lecce 0-1: Cheddira porta avanti i salentini!

Ripartenza micidiale del Lecce, che porta alla conclusione in diagonale Cheddira: Turati battuto e rete dei salentini confermata dopo il check in sala Var!

21:01

13' - Sassuolo pericoloso con Berardi

Partita che resta accesissima, ora tocca al Sassuolo farsi pericoloso con una gran conclusione al volo di Berardi, respinta con i pugni da Falcone. In precedenza era stato Koné a spedire incredibilmente alto da ottima posizione.

21:00

12' - Spinge il Cagliari:occasioni per Esposito e Mendy

Inizia a prendere i contorni dell'assedio l'azione offensiva del Cagliari, che costringe il Torino nella sua metà campo. Difensori granata costretti ad un superlavoro per arginare Esposito e Mendy.

20:58

+++ 9' - Udinese-Cremonese 0-1: la sblocca Vardy!

Si sblocca Udinese-Cremonese: grigiorossi in vantaggio con Vardy, che ribadisce in rete dopo che Okoye aveva respinto la conclusione da centroarea di Bonazzoli!

20:55

7' - Lecce vicinissimo al gol con Banda

Ritmi altissimi al Mapei, con il Lecce che attacca in forze e che sfiora il vantaggio con Banda, che costringe Turati ad un grande intervento. Poi segna Cheddira, ma era in chiara posizione di fuorigioco.

20:54

5' - Più Cagliari che Torino

Avvio di gara spezzettato, match molto fisico, con il Cagliari che mantiene un certo predominio territoriale. Torino sulle sue.

20:51

3' - Subito emozioni tra Sassuolo e Lecce

Inizio veemente tra Sassuolo e Lecce che nei primi minuti si rendono già pericolose: con Koné i padroni di casa, conclusione deviata da Ngom, e con Cheddira gli ospiti, spinti da 6mila tifosi, murato dalla difesa neroverde.

20:48

1' - Si parte!

Via alla lotta salvezza: si parte al Mapei, al Bluenergy e all'Unipol Domus!

20:43

Lotta salvezza, squadre in campo

Suadre in campo, vigerà la contemporaneità: tutto pronto per Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese e Cagliari-Torino!

20:35

Gli arbitri dei tre match salvezza

Ago della bilancia nella lotta per la salvezza saranno anche i direttori di gara, coadiuvati da assistenti Var e Avar: Sassuolo-Lecce sarà arbitrata da La Penna, Udinese-Cremonese da Manganiello e Cagliari-Torino da Arena.

20:30

Cremonese, il ds Giacchetta: "Positivi e fiduciosi, ci crediamo ancora"

In casa Cremonese è il direttore sportivo Giacchetta a trasmettere lo stato d'animo dei grigiorossi: "È stata una stagione che ci ha presentato il conto dell'alto livello della Serie A. Vardy è il nostro trascinatore e ci è mancato tanto, ma ora siamo tornati positivi e fiduciosi, mancano due partite e abbiamo un punto da recuperare. Crediamo nel nostro obiettivo".

20:25

Cagliari, l'ad Melis: "Pisacane resta con noi"

L'ad del Cagliari, Stefano Melis, blinda il tecnico dei sardi: "Come già garantito dal presidente, Pisacane sarà ancora il nostro allenatore. Qualora dovessimo raggiungere il nostro obiettivo, scatterà il rinnovo automatico. D'altro canto nella sua stagione d'esordio ha dimostrato di avere tutte le carte in regola".

20:20

Lecce, Di Francesco: "Trasformare le paure in coraggio"

A pochi minuti dal via di Sassuolo-Lecce, il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco non ci gira intorno: "C'è poco da dire, è la partita dell'anno. Dovremo essere bravi a trasformare le nostra naturali ansie e paure in coraggio e determinazione. Servirà una grande prova".

20:10

Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Esposito; Mendy. All.: Pisacane

Torino (3-4-1-2) : Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Prati, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. All.: D'Aversa

20:03

Udinese-Cremonese: le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Arizala, Miller, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Buksa. All.: Runjaic

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All.: Giampaolo

20:00

Sassuolo-Lecce: le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-3-3): Turati; Coulibaly, Pedro Felipe, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Nzola, Laurienté. All.: Grosso

Lecce (4-3-2-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All.: Di Francesco

19:50

Lotta salvezza, gli incroci

Il Cagliari è la squadra messa meglio, il vantaggio è rassicurante, ma non può permettersi errori, perché all'ultima andrà a giocare in casa del Milan, in piena corsa Champions: questa sera contro il Toro con un punto si festeggia, altrimenti sono dolori. Il Lecce, dal canto suo, avrebbe la possibilità di salvarsi oggi, in caso si imponesse sul Sassuolo con la Cremonese sconfitta a Udine, altrimenti dovrebbe rimandare tutto alla sfida casalinga con il Genoa. Grigiorossi appesi alla speranza e agli altri risultati, obbligatorio fare risultato sia oggi con i friulani che la prossima settimana nel derby con il Como, che si gioca ancora la Champions.

19:40

Lotta salvezza, la situazione

Nella volata salvezza questo l'ordine di classifica attuale: Cagliari punti 37, Lecce punti 32, Cremonese punti 31. Il che significa che non sarà possibile avere tre squadre appaiate dopo l'ultima di campionato, ma che un epilogo allo spareggio tra due delle contendenti, che si giocherebbe in gara unica in casa della miglior piazzata, non sarebbe da escludere.

19:30

Cagliari, Lecce e Cremonese, chi si ferma è perduto

Alle 20:45 prenderà il via il trittico di gare delle squadre ancora coinvolte nella lotta per non retrocedere: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese, tre sfide da vivere con il fiato sospeso. Mancano 180 minuti alla fine del campionato, chi si ferma è perduto.

Mapei Stadium - Città del tricolore