Open Var, Dino Tommasi non ha dubbi: "Giusto annullare il gol di McKennie, fallo evidente"

"Il gol annullato a McKennie in Juve-Fiorentina? Questa è una decisione sostenibile, presa sul campo dall'arbitro Massa". Sono le parole di Dino Tommasi , designatore arbitrale ad interim, intervenuto nel corso dell'ultima puntata di Open Var , su Dazn, per analizzare gli episodi più controversi e discussi della 37esima e penultima giornata di Serie A . Tommasi commenta nel dettaglio il gol del momentaneo pareggio della Juve , all' Allianz Stadium , nel match contro la Fiorentina (che si è poi imposta con per 2-0 a Torino ), poi annullato per un fallo del centrocampista statunitense su Robin Gosens .

Tommasi sul gol annullato a McKennie: "Impedisce a Gosens di giocare il pallone"

"L'azione la vede e la valuta anche l'assistente Alassio che ce l'ha frontale e vede la spinta di McKennie, Massa ha campo aperto anche lui e valuta allo stesso modo", sottolinea il designatore arbitrale ad interim. "La scelta viene avallata giustamente dalla sala Var da Chiffi e Meraviglia con un'analisi chiara girando tutte le telecamere. Qui il concetto è chiaro, McKennie con la spinta sulla schiena di Gosens impedisce allo stesso giocatore della Fiorentina di giocare il pallone", prosegue Tommasi che aggiunge: "Non è una contesa aerea dove c'è un leggero appoggio, qui gli impedisce proprio di staccare e di andare a fare quello che deve fare un difensore, cioè giocare il pallone. Gli toglie il tempo per la giocata, quindi il fallo è evidente".

Open Var, da Cheddira a Kamara: gli episodi più discussi della 37esima giornata di Serie A

Nella lente d'ingrandimento del designatore arbitrale anche gli episodi sulla drammatica lotta per la salvezza che coinvolge Lecce e Cremonese, con i salentini avanti in classifica di un solo punto (35 a 34) a 90' dal termine della stagione. Tommasi parte con l'analisi della sfida tra la squadra di Di Francesco e il Sassuolo, match deciso dal gol all'ultimo respiro di Cheddira e confermato dal Var (Doveri e Dionisi): "Doveri parte dal potenziale fallo di mano a centrocampo di Ramadani che non c'è, poi si va alla seconda situazione in cui valutato il potenziale fallo su Garcia da parte di Coulibaly, ma non c'è alcun tipo fallo e la rete viene giustamente convalidata". Sotto analisi anche il rosso revocato al difensore dell'Udinese Kamara durante la sfida del 'Bluenergy Stadium' con la Cremonese: "Manganiello pensa che Kamara intervenga su Vardy con un calcio e i tacchetti esposti, in realtà prova a giocare il pallone e viene anticipato da Vardy. Al Var girano bene tutte le telecamere e richiamano al monitor l'arbitro, trasformando il cartellino rosso in giallo", spiega Tommasi.