Open Var, Dino Tommasi non ha dubbi: "Giusto annullare il gol di McKennie, fallo evidente"
"Il gol annullato a McKennie in Juve-Fiorentina? Questa è una decisione sostenibile, presa sul campo dall'arbitro Massa". Sono le parole di Dino Tommasi, designatore arbitrale ad interim, intervenuto nel corso dell'ultima puntata di Open Var, su Dazn, per analizzare gli episodi più controversi e discussi della 37esima e penultima giornata di Serie A. Tommasi commenta nel dettaglio il gol del momentaneo pareggio della Juve, all'Allianz Stadium, nel match contro la Fiorentina (che si è poi imposta con per 2-0 a Torino), poi annullato per un fallo del centrocampista statunitense su Robin Gosens.
Tommasi sul gol annullato a McKennie: "Impedisce a Gosens di giocare il pallone"
"L'azione la vede e la valuta anche l'assistente Alassio che ce l'ha frontale e vede la spinta di McKennie, Massa ha campo aperto anche lui e valuta allo stesso modo", sottolinea il designatore arbitrale ad interim. "La scelta viene avallata giustamente dalla sala Var da Chiffi e Meraviglia con un'analisi chiara girando tutte le telecamere. Qui il concetto è chiaro, McKennie con la spinta sulla schiena di Gosens impedisce allo stesso giocatore della Fiorentina di giocare il pallone", prosegue Tommasi che aggiunge: "Non è una contesa aerea dove c'è un leggero appoggio, qui gli impedisce proprio di staccare e di andare a fare quello che deve fare un difensore, cioè giocare il pallone. Gli toglie il tempo per la giocata, quindi il fallo è evidente".
Open Var, da Cheddira a Kamara: gli episodi più discussi della 37esima giornata di Serie A
Nella lente d'ingrandimento del designatore arbitrale anche gli episodi sulla drammatica lotta per la salvezza che coinvolge Lecce e Cremonese, con i salentini avanti in classifica di un solo punto (35 a 34) a 90' dal termine della stagione. Tommasi parte con l'analisi della sfida tra la squadra di Di Francesco e il Sassuolo, match deciso dal gol all'ultimo respiro di Cheddira e confermato dal Var (Doveri e Dionisi): "Doveri parte dal potenziale fallo di mano a centrocampo di Ramadani che non c'è, poi si va alla seconda situazione in cui valutato il potenziale fallo su Garcia da parte di Coulibaly, ma non c'è alcun tipo fallo e la rete viene giustamente convalidata". Sotto analisi anche il rosso revocato al difensore dell'Udinese Kamara durante la sfida del 'Bluenergy Stadium' con la Cremonese: "Manganiello pensa che Kamara intervenga su Vardy con un calcio e i tacchetti esposti, in realtà prova a giocare il pallone e viene anticipato da Vardy. Al Var girano bene tutte le telecamere e richiamano al monitor l'arbitro, trasformando il cartellino rosso in giallo", spiega Tommasi.